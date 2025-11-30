Глава кабмина подчеркнул недопустимость использования административного ресурса

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев провел оперативное совещание, посвященное вопросам организации голосования в день досрочных выборов депутатов ЖК. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Адылбек Касымалиев проинформирован об оперативной обстановке на избирательных участках, мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также о динамике голосования по всей республике.
Отмечено, что по состоянию на 18.00 по стране свои голоса отдали 1 миллион 330 тысяч 602 избирателя. Это составляет 30,99 процента от общего числа граждан, включенных в списки для голосования.
В своем выступлении глава кабмина особо подчеркнул категорическую недопустимость использования административного ресурса со стороны государственных служащих и руководителей любого уровня. Он напомнил, что государство гарантирует равные условия для всех участников избирательного процесса и строгое соблюдение норм законодательства.
Отметим, что работа штаба по обеспечению голосования в день выборов продолжается.