Власть

Глава кабмина подчеркнул недопустимость использования административного ресурса

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев провел оперативное совещание, посвященное вопросам организации голосования в день досрочных выборов депутатов ЖК. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Адылбек Касымалиев проинформирован об оперативной обстановке на избирательных участках, мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также о динамике голосования по всей республике.

Отмечено, что по состоянию на 18.00 по стране свои голоса отдали 1 миллион 330 тысяч 602 избирателя. Это составляет 30,99 процента от общего числа граждан, включенных в списки для голосования.

В своем выступлении глава кабмина особо подчеркнул категорическую недопустимость использования административного ресурса со стороны государственных служащих и руководителей любого уровня. Он напомнил, что государство гарантирует равные условия для всех участников избирательного процесса и строгое соблюдение норм законодательства.

пресс-службы кабмина
Фото пресс-службы кабмина
Адылбек Касымалиев также призвал граждан активно воспользоваться своим правом голоса и выполнить гражданский долг, заметив, что осознанный выбор каждого избирателя имеет ключевое значение для дальнейшего развития КР.

Отметим, что работа штаба по обеспечению голосования в день выборов продолжается.
Ссылка: https://24.kg/vlast/352867/
