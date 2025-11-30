Выборы в ЖК. Камчыбек Ташиев проголосовал за мир, стабильность и будущее

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев в ходе досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша проголосовал за мир, стабильность и будущее Кыргызстана. Об этом он сообщил журналистам.

Камчыбек Ташиев выразил надежду, что депутаты Жогорку Кенеша следующего созыва будут работать на благо государства.

«Сегодня по всей республике проходят выборы. Безопасность не вызывает вопросов, для избирателей и кандидатов созданы все условия. У граждан есть возможность проголосовать за своих кандидатов по своему выбору», — сказал Камчыбек Ташиев.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша начались сегодня в 8.00 по бишкекскому времени. Всего в списке избирателей 4 миллиона 294 тысячи 243 гражданина.

В республике открыты 2 тысячи 492 избирательных участка. Еще 100 участков работают за рубежом.

Голосование продлится до 20.00. Предварительные результаты станут известны практически сразу после его завершения.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.