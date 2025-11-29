19:58
Сюжет: Выборы-2025

ЦИК КР отреагировала на заявления о нарушениях при голосовании вне помещений

ЦИК Кыргызстана отреагировала на заявления о нарушениях при голосовании вне помещений.

Напомним, кандидат в депутаты Жогорку Кенеша Дастан Бекешев сообщил о ряде нарушений в некоторых УИК.

Относительно участка № 1130 в Центризбиркоме пояснили, что избиратель имеет инвалидность первой группы, заявление о предоставлении голосования вне помещения подала его дочь.

«В целях обеспечения конституционных прав избирателя УИК № 1130 обеспечила голосование по месту фактического пребывания. Члены комиссии доставили переносную урну, и избиратель смог опустить бюллетень. Что касается нарушений в УИК № 1161, сообщаем: сведения о том, что председатель давала указания, «как и за кого голосовать», недостоверны. На участке строго соблюдается принцип тайного голосования, давление на избирателей исключено», — говорится в сообщении.
