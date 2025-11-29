15:19
Сюжет: Выборы-2025

Выборы в ЖК. ЦИК напомнила правила голосования: один избиратель — одна галочка

Гражданам напомнили основные правила голосования на выборах депутатов Жогорку Кенеша, которые пройдут 30 ноября. Поводом стали многочисленные вопросы избирателей о порядке заполнения бюллетеней и распределения мандатов, сообщает ЦИК.

Там подчеркнули, что избиратель может поставить отметку только за одного кандидата из своего округа.

«Ошибочно мнение, что раз по округу избираются три депутата, то избиратель вправе отметить несколько фамилий. Такой бюллетень признают недействительным. Победителей определяют автоматически по количеству набранных голосов. Депутатские мандаты получают три претендента с наибольшей поддержкой. При этом гендерный баланс обязателен: если все три лидера — мужчины, третий мандат передается женщине, набравшей максимум голосов среди женщин, и наоборот», — говорится в сообщении.

Центризбирком также напомнил о возможности проголосовать в любом регионе страны.

«Сейчас гражданин может прийти на любой участок и получить бюллетень своего округа. Для этого достаточно предъявить паспорт или приложение «Тундук» с подтверждением личности. Голос, поданный на другом участке, автоматически направляется в систему по месту регистрации избирателя», — отметили в избирательной комиссии.

ЦИК призвала граждан распространить эту информацию среди родственников и соседей, чтобы избежать ошибок при голосовании.
