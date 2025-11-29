Глава кабмина отправил посылки из Берлина в один из детских домов Бишкека

В рамках рабочей поездки в Берлин Адылбек Касымалиев посетил логистический центр ОАО «Кыргыз почтасы» в столице Германии. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Адылбек Касымалиев ознакомился с операционной деятельностью центра, в том числе с современными технологиями сортировки, упаковки, обработки и отправки международных почтовых посылок.

Генеральный директор ОАО «Кыргыз почтасы» Марат Черикчиев рассказал о планах по дальнейшему развитию центра, включая расширение логистических мощностей и внедрение новых цифровых решений, направленных на повышение скорости и качества обработки корреспонденции.

«Председатель кабинета министров от своего имени отправил посылки для одного из детских домов Кыргызстана. В 50 подарочных наборах были развивающие игры, познавательные книги, канцелярские принадлежности и сладости. Адылбек Касымалиев отметил, что открытие подобного центра в сердце Европы является важным шагом, который позволит укрепить экспортный потенциал республики и предоставить новые возможности для отечественных производителей и предпринимателей на европейских рынках», — говорится в сообщении.

Адылбек Касымалиев выразил надежду на то, что подарки прибудут в Бишкек в кратчайшие сроки и порадуют детей в преддверии Нового года.