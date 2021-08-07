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Агент 024

Посылки отследить невозможно. На работу «Кыргыз почтасы» жалуется бишкекчанин

Бишкекчанин пожаловался на работу Telegram-бота «Кыргыз почтасы». Публикацию об этом он сделал в Facebook.

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Фото Facebook. Бишкекчанин пожаловался на работу Telegram-бота «Кыргыз Почтасы»

По его словам, ГП «Кыргыз почтасы» уже шесть дней не дает отследить посылку из-за рубежа.

«Складывается такое ощущение, что сервер стоит на компьютере сотрудника, который ушел в отпуск и выключил устройство. Дозвониться в приемную и по телефонам доверия не получилось — не отвечают.
Понимаю, что наивно ожидать хорошего сервиса от госпочты, тем более в СНГ. Но наладить систему отслеживания посылок давно пора бы уже», — написал горожанин.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/203416/
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