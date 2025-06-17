«Почта России» будет доставлять посылки в Северную Корею

«Почта России» начала отправку посылок в Северную Корею. Об этом пишет DW.

По данным издания, бандероли весом до 20 килограммов доступны для физических и юридических лиц.

Срок доставки из Москвы в Пхеньян оценивается в 15 календарных дней. Предполагается перевозка посылок воздушным путем во Владивосток, откуда партнерская северокорейская компания будет доставлять их в столицу КНДР, указывается далее.

Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков считает Северную Корею «перспективным направлением для бизнеса самого разного профиля». В заявлении о «расширении экспортной географии» он подчеркнул, что КНДР является важным стратегическим партнером России».

«Мы рады предоставить отечественным компаниям дополнительную возможность сотрудничества с зарубежными коллегами. В мае были проведены тестовые доставки», — указал Михаил Волков.