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Общество

Правила отправления посылок. Сколько лекарств можно ввезти беспошлинно

Вспышка коронавируса и внебольничной пневмонии обнажила нехватку лекарств в аптеках Кыргызстана. Люди тут же кинулись заказывать дефицитный товар за пределами страны. Но не всегда лекарства можно ввезти без дополнительных оплат.

Ограничений нет, но...

В середине июля в социальных сетях появился скриншот общения кыргызстанца с представителями одной из компаний по доставке грузов. В нем указывалось, что Кыргызстан якобы ввел ограничения на доставку посылок.

В мессенджерах стали распространяться сообщения якобы от службы экспресс-доставки грузов CDEK.

В них говорилось, что компания с 11 июля вынуждена приостановить поставки посылок из-за проблем на границе. Подобные сообщения вызвали у кыргызстанцев волну негатива. В стране бушует коронавирус и внебольничная пневмония, лекарств в аптеках даже за баснословные деньги не купишь, так еще и самим заказать их и привезти не получается.

В правительстве поспешили откреститься: никаких ограничений не вводили.

«Правительство Кыргызстана не вводило никаких ограничений на доставку частных посылок из России или других стран», — заверил 24.kg вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

На деле эти слова оказались полуправдой. Да, в этом году никаких ограничений не было. Но действуют ограничительные нормы ЕАЭС для товаров из третьих стран и предыдущие решения правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Поэтому заказывать регулярно большие объемы лекарств не получится. Законодательно установлены ограничения на то, сколько товаров человек может ввезти в Кыргызстан для личного пользования и на какую сумму. Лекарства в этот перечень входят.

При покупке за пределами ЕАЭС

Когда речь идет о покупках в интернет- или любых других магазинах за пределами Евразийского экономического союза, то начинают действовать нормы Таможенного кодекса. Подчиняться документу обязаны все страны союза.

С 1 января 2020 года тарифы на беспошлинный ввоз товаров в ЕАЭС снижены с 500 до 200 евро.

Это значит, что стоимость посылки не должна превышать 200 евро, а вес — 31 килограмм. Кроме того, ограничение установлено не только по стоимости и весу посылки, но и по частоте заказа. Согласно правилам, получить беспошлинно больше одной посылки в месяц нельзя.

Причем нормы применяют не только в случае ввоза товара самостоятельно. При доставке через перевозчика норма продолжает действовать, потому что доставка идет на адрес конкретного физического лица.

Если вес или стоимость будут больше, то придется платить пошлину в соответствии с тарифами ЕАЭС. Она составляет 15 процентов от стоимости товара, но не менее 2 евро за каждый лишний килограмм.

При покупках внутри союза

Если вы думаете, что ограничения есть только при ввозе товаров из дальних стран, то ошибаетесь. На самом деле и внутри самого Евразийского экономического союза не все так просто. Да, таможенных границ как таковых нет. Но это совсем не значит, что можно возить что угодно и сколько угодно.

Каждая из стран ЕАЭС может контролировать ввоз товаров для личного пользования.

Делается это для того, чтобы избежать уклонения от уплаты налогов. У Кыргызстана свои нормы тоже есть. 23 августа 2018 года правительство приняло постановление о мерах по обеспечению учета товаров в рамках торговли с государствами-членами Евразийского экономического союза при ввозе (импорте) в Кыргызстан.

Именно этот документ устанавливает перечень товаров и рекомендуемые минимальные нормы по ввозу товаров, в отношении которых не требуется обязательного оформления сопроводительной накладной. Проще говоря, те самые товары для личного пользования, при импорте которых не надо никаких документов и оплаты пошлин или налогов. Список состоит из 205 наименований.

Каждый из этих товаров можно ввозить в ограниченном количестве не чаще одного раза в сутки одним и тем же человеком.

Лекарственные средства можно ввезти по два наименования, но не более 10 штук. Аналогичное требование распространяется и на прочую фармацевтическую продукцию. Медицинские приборы и вовсе можно ввезти не более пяти штук.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160345/
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