Против очернения. Представители АУЦА призывают поддержать Эндрю Качинса

Выпускники и преподаватели АУЦА призывают сторонников разделить их поддержку президенту университета доктору Эндрю Качинсу.

«Надеемся, что ситуация скоро разрешится и кампания по очернению нашего университета и его представителей прекратится. Давайте объединимся и выразим свою позицию, поделившись вашей фотографией перед АУЦА с хештегом #istandwithAUCA или старой фотографией в кампусе с тем же хештегом», — предлагают инициаторы акции поддержки.

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Председатель попечительского совета АУЦА Дэвид Лахдир также прокомментировал инцидент.

По его словам, выписанное лекарство одобрено для использования в США и было прописано Эндрю Качинсу его врачом в Штатах. Оно было отправлено по почте одной из крупнейших аптек США регулярным способом.

«Мы сожалеем о возникшем недоразумении, которое было создано недавними сообщениями в прессе вокруг этого вопроса. Мы надеемся, что, как только факты по делу будут разъяснены властям, этот вопрос будет разрешен в скором времени и надлежащим образом. Мы мысленно поддерживаем доктора Качинса и его супругу Лилию в этот трудный момент», — отметил Дэвид Лахдир.

Ранее пресс-служба МВД сообщила, что президенту АУЦА Эндрю Качинсу вручено уведомление о подозрении по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта».

«В следственную службу МВД поступил материал из Таможенной службы о том, что 11 марта установлено, что на территории зоны таможенного контроля хранится посылка, отправленная из Дубая в Американский университет Центральной Азии на имя Эндрю Качинса. В сопроводительных документах указывалось, что посылка является документацией. Там оказались таблетки желтого и белого цветов, капсулы синего и красно-белого цветов, упакованные в небольшие полиэтиленовые прозрачные пакеты с указанием абонентского номера получателя», — информировало МВД.

Эндрю Качинса вызывали на допрос. В следственной службе МВД он провел несколько часов. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.