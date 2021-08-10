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Общество

Telegram-бот «Кыргыз почтасы» стал работать исправно. Сервис обновляли

Telegram-бот «Кыргыз почтасы» стал работать исправно. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе госпредприятия.

Ранее бишкекчанин пожаловался на работу Telegram-бота. Около недели он не мог отследить посылку из-за рубежа.

Отмечается, что в связи с обновлением и переходом на новую версию сервиса по отслеживанию почтовых отправлений, бот был недоступен. Сейчас он работает стабильно и без перебоев. Государственное предприятие «Кыргыз почтасы» приносит свои извинения за предоставленные гражданам неудобства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203573/
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