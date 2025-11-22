12:03
Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 17-21 ноября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Двух заместителей министра здравоохранения освободили от должностей.

Каарманбек Байдавлетов, назначенный на должность в сентябре 2024 года, переходит на другую работу.

Бубужан Арыкбаеву назначили в июне 2022 года, она также занимала пост главного санитарного врача Кыргызстана.

Новых заместителей еще не назначили.

Первым замминистра труда, соцобеспечения и миграции назначен Камчыбек Досматов.

Камчыбек Досматов родился 21 мая 198 года в селе Достук Баткенской области.

Работал в аппарате президента экспертом по социальным вопросам, заместителем руководителя и инспектором. С сентября 2021 года был руководителем аппарата мэрии Оша.

Является государственным советником государственной службы 2-го класса.

Председателем правления ГИК назначен Талант Жекшенов.

Прежний председатель правления Темиркул Балтабаев в рамках плановой ротации и в соответствии с решением коллегии управления делами президента переходит на другую должность.

Талант Жекшенов родился в 1982 году. Окончил КНУ имени Жусупа Баласагына по направлению «юриспруденция» и КГТУ имени И.Раззакова по направлению «горное дело». Также является выпускником спецшколы олимпийского резерва имени Шералы Сыдыкова.

В разные годы Талант Жекшенов занимал ключевые руководящие должности в государственных организациях, включая директора ГП «Спорттук комплекс», директора парка «Ала-Арча», а также замдиректора госпредприятия «Кыргызкомур». Имеет значительный управленческий опыт и зарекомендовал себя как ответственный и эффективный руководитель.

Мелис Сатаров избран руководителем Национального альянса бизнес-ассоциаций.

Он избран на ежегодном отчетном собрании НАБА, куда входят 87 предпринимательских объединений страны.

Мелис Сатаров имеет многолетний опыт в сфере предпринимательства и институционального развития. Избран президентом Союза предпринимателей Кыргызстана.

В 2020-м был кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша седьмого созыва от политпартии «Ордо».

В двух районах Кыргызстана новые акимы.

Данияр Шейшеканов назначен акимом Ноокатского района. Он работал экспертом сектора по взаимодействию с судебными и прокурорскими органами в администрации президента.

Прежний глава района Эмиль Чакибаев подозревается в незаконной продаже земли. Он проработал в должности с марта 2025 года.

Акимом Манасского района назначили Бакытбека Суюнбаева. До назначения он был первым заместителем акима Сузакского района.

С 19 марта 2025 года Манасский район возглавлял Эрмекбай Омошев.

О кадровых перестановках с 10 по 14 ноября читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/351856/
