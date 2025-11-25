08:36
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.11
Власть

ОДКБ сменит генсека: пост займет представитель Кыргызстана

Фото из архива. Таалатбек Масадыков

Таалатбек Масадыков назначен новым генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности. Он приступит к исполнению обязанностей с 1 января 2026 года. Об этом на брифинге в Москве сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Действующий генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, представляющий Казахстан, завершит свои полномочия. Он занимает должность с января 2023 года. В соответствии с уставом организации, срок полномочий генерального секретаря составляет три года.

Таалатбек Масадыков сейчас занимает пост заместителя генерального секретаря ОДКБ. Он сменит Тасмагамбетова и возглавит секретариат организации. «Как нам представляется, он достаточно плавно войдет в роль руководителя секретариата», — отметил Юрий Ушаков.

Ожидается, что Тасмагамбетов выступит на сессии Совета коллективной безопасности, которая пройдет 27 ноября в Бишкеке, и представит доклад об итогах работы организации. На саммите ему вручат почетный знак ОДКБ первой степени.

 
 
 

Таалатбек Масадыков — опытный дипломат и эксперт по международной безопасности. Ему 64 года. Окончил МГИМО и аспирантуру МГУ, имеет степень кандидата филологических наук. Обучался в Лондонской школе экономики. Более 12 лет работал в структурах ООН, преподавал в Токийском государственном университете, имеет дипломатический ранг посла.

В 2021 году он был назначен заместителем секретаря Совбеза КР, затем стал спецпредставителем президента по особым поручениям. С января 2024 года — заместитель генерального секретаря ОДКБ.

На президентских выборах 2017 года Таалатбек Масадыков участвовал как независимый кандидат.
Ссылка: https://24.kg/vlast/352111/
просмотров: 298
Версия для печати
Материалы по теме
На некоторых дорогах Чуйской области введут временные ограничения
Бишкек вводит ограничения из-за саммита ОДКБ: школы — на онлайн, рынки закроют
Заседание ОДКБ в Бишкеке. Школы и вузы временно переведут на онлайн — МВД
Милиция переведена на усиленный режим в период заседания ОДКБ в Бишкеке
Садыр Жапаров наградил генсека ОДКБ орденом «Достук»
Представители стран ОДКБ обсудили противодействие киберугрозам
Военные КР принимают участие в учениях «Нерушимое братство — 2025»
ОДКБ впервые внесет лазерное и другие новые виды вооружения в свои документы
В Кыргызстане на учениях ОДКБ отразили атаки незаконных вооруженных формирований
«Рубеж-2025»: на Иссык-Куле начались учения сил ОДКБ
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят увеличить сроки наказания за&nbsp;участие в&nbsp;ОПГ В Кыргызстане хотят увеличить сроки наказания за участие в ОПГ
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;17-21 ноября Кыргызстан: кадровые перестановки за 17-21 ноября
Перенос столицы Ирана. Президент назвал это вынужденной мерой Перенос столицы Ирана. Президент назвал это вынужденной мерой
Мирный план США по&nbsp;урегулированию ситуации в&nbsp;Украине: реакция Владимира Путина Мирный план США по урегулированию ситуации в Украине: реакция Владимира Путина
Бизнес
Удобные сервисы в&nbsp;мобильном приложении KICB&nbsp;&mdash; оплачивайте ОСАГО быстро и&nbsp;удобно Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
25 ноября, вторник
08:26
Кыргызстан остается в десятке крупнейших импортеров российских макарон Кыргызстан остается в десятке крупнейших импортеров рос...
08:10
Минтранс отчитался о рекордах в строительстве дорог
08:05
ОДКБ сменит генсека: пост займет представитель Кыргызстана
07:45
Еще одно землетрясение произошло в Кыргызстане
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
24 ноября, понедельник
23:38
Илон Маск начал продавать пользовательские имена в X (Twitter)
23:17
Актера Сергея Безрукова обвинили в неуважении к народу и культуре Узбекистана
23:14
В Наццентре материнства и детства Бишкека высадили более 150 деревьев
22:40
На некоторых дорогах Чуйской области введут временные ограничения
22:33
Администрация президента: Санкции против банков КР основаны на неверных выводах