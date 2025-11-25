ОДКБ сменит генсека: пост займет представитель Кыргызстана

Таалатбек Масадыков назначен новым генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности. Он приступит к исполнению обязанностей с 1 января 2026 года. Об этом на брифинге в Москве сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Действующий генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, представляющий Казахстан, завершит свои полномочия. Он занимает должность с января 2023 года. В соответствии с уставом организации, срок полномочий генерального секретаря составляет три года.

Таалатбек Масадыков сейчас занимает пост заместителя генерального секретаря ОДКБ. Он сменит Тасмагамбетова и возглавит секретариат организации. «Как нам представляется, он достаточно плавно войдет в роль руководителя секретариата», — отметил Юрий Ушаков.

Ожидается, что Тасмагамбетов выступит на сессии Совета коллективной безопасности, которая пройдет 27 ноября в Бишкеке, и представит доклад об итогах работы организации. На саммите ему вручат почетный знак ОДКБ первой степени.