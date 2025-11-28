19:07
Власть

Кыргызстан и Германия намерены подписать миграционное соглашение

Адылбек Касымалиев в рамках рабочей поездки в ФРГ принял участие в Кыргызско-Германском бизнес-форуме «День национальной экономики Кыргызстана в Берлине». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В своем выступлении Адылбек Касымалиев пригласил германские компании к сотрудничеству — от поставок оборудования и внедрения современных систем управления до реализации «зеленых» инвестиций.

Особое внимание уделено возможностям совместной работы с немецкими IT-компаниями и технологическими стартапами для создания центров разработки, образовательных платформ и цифровых решений для зеленой экономики.

Также во время выступления председатель кабинета министров отметил развитие человеческого капитала. Одним из приоритетов названа интеграция дуальной системы образования по германской модели.

Подписание в ближайшей перспективе миграционного соглашения между двумя странами также создаст новые возможности для трудоустройства квалифицированных специалистов из КР в ФРГ и расширит профессиональные обмены.

В завершение Адылбек Касымалиев сказал, что Кыргызстан и Германия стоят на пороге нового этапа сотрудничества, основанного на общем видении устойчивой экономики, зеленых технологий, развитого образования и взаимного доверия. Он выразил уверенность в том, что каждый форум будет превращаться в реальные проекты и успехи.
