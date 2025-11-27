Россия хочет оснастить силы ОДКБ современным вооружением

На саммите ОДКБ в Бишкеке президент РФ Владимир Путин предложил запустить масштабную программу оснащения коллективных сил организации современными российскими вооружениями и техникой. Об этом он заявил, подводя итоги заседания.

По словам российского лидера, речь идет о передаче силам ОДКБ образцов вооружения, «доказавших эффективность в реальных боевых действиях». Москва также намерена расширить совместные учения и усилить подготовку воинских подразделений и спецслужб стран-участниц. В планах развитие авиационного компонента ОДКБ, укрепление системы ПВО и совершенствование механизмов применения миротворческих сил.

Владимир Путин подчеркнул, что в 2026 году председательство в ОДКБ переходит к России. Москва намерена «сохранять преемственность» и усиливать союзническое сотрудничество стран организации. Среди приоритетов — технологическое развитие оборонно-промышленного комплекса, кооперация предприятий и внедрение достижений военной медицины.

Также Россия планирует продолжить работу по биобезопасности, укреплению санитарно-эпидемиологических систем и совместному реагированию на опасные инфекции. Предложено заслушать доклад Координационного совета по биобезопасности на следующей встрече.

Отдельный акцент сделан на противодействии экстремизму, подготовке новой антитеррористической стратегии и защите информационного пространства. Российская сторона намерена активизировать борьбу с наркотрафиком, расширить операцию «Канал» и создать Ассоциацию аналитических центров стран ОДКБ.