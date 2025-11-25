16:29
Эдиль Байсалов: Нас не надо заставлять учить русский — мы и так его любим

Фото из интернета. Эдиль Байсалов

Заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов заявил 24.kg, что развитие государственного кыргызского языка не должно происходить в ущерб русскому.

По его словам, Кыргызстан — двуязычное государство, и это ценность, которую необходимо сохранить.

Эдиль Байсалов напомнил, что русский обладает официальным статусом, и все государственные документы оформляются на двух языках. Он также раскритиковал случаи, когда выступающим делают замечания за использование русского языка.

«Когда депутата в Жогорку Кенеше прерывают за то, что он говорит по-русски — это незаконно. Он выступает не на китайском, а на официальном языке. Любой государственный деятель имеет право говорить на русском где угодно», — подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что русский язык — родной для многих граждан страны и является частью культурной среды Кыргызстана.

Читайте по теме
Кыргызстан сохранит русский язык в качестве официального — Эдиль Байсалов

«Русский язык не принадлежит только России. Он принадлежит и кыргызскому народу. Мы на нем думаем, пишем книги, 75 процентов информации получаем именно на русском. Нас не надо заставлять его учить — мы сами его любим. Не потому, что хотим понравиться Москве, а потому что он живет в сердце каждого из нас», — сказал Эдиль Байсалов.

При этом он добавил, что в стране достигнут значительный прогресс в продвижении кыргызского языка.

«Страхов, что мы потеряем кыргызский, больше нет. Мы будем жить в полноценном двуязычном обществе. В ближайшие годы будут изданы тысячи книг, создадут кино, сериалы на кыргызском. Современные технологии нам помогут», — заверил зампред.
Ссылка: https://24.kg/vlast/352203/
просмотров: 495
