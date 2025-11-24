Эдиль Байсалов принял Вадима Титова. Что известно о представителе президента РФ

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов встретился в Бишкеке с начальником управления президента России по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадимом Титовым. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Эдиль Байсалов поздравил российского представителя с назначением и выразил уверенность, что его деятельность поспособствует укреплению двусторонних отношений.

На встрече стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества, в том числе перспективы развития стратегического взаимодействия, расширение межведомственных контактов и реализацию совместных проектов в социально-экономической и гуманитарной сферах.

Вадиму Титову 41 год, родом из Иркутской области. С 2009 года работал в структурах госкорпорации «Росатом», где занимался международными проектами и развитием зарубежных представительств. Ровно месяц назад, 24 октября 2025-го, назначен начальником управления президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Новое управление создано для координации международных проектов и укрепления внешних связей. Курируется первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко (в 2005-2016 годах возглавлял «Росатом»). Основные направления работы — страны постсоветского пространства и государства Африки.

Как пишет «Медуза», управление по стратегическому сотрудничеству создали в администрации президента России после того, как Владимир Путин в августе упразднил два управления по работе с зарубежными странами и приграничному сотрудничеству, которые курировал Дмитрий Козак. В сентябре Козак ушел в отставку с поста заместителя главы администрации президента.

Сергей Кириенко с весны этого года добивается создания собственного управления по работе с внешней политикой в рамках администрации главы государства, что вызвало конфликт с Дмитрием Козаком.