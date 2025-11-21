14:25
Власть

Назначен аким Ноокатского района

Фото из интернета. Данияр Шейшеканов

Главой государственной администрации Ноокатского района Ошской области назначен Данияр Шейшеканов. Об этом сообщила пресс-служба полпредства. Соответствующее распоряжение подписал президент Садыр Жапаров.

Новый аким был представлен активу района сегодня. Глава Ошской области Элчибек Жантаев пожелал Данияру Шейшеканову успехов и обозначил ряд первоочередных задач.

Известно, что ранее Данияр Шейшеканов работал экспертом сектора по взаимодействию с судебными и прокурорскими органами в администрации президента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/351789/
просмотров: 1074
