Происшествия

Аким Ноокатского района подозревается в незаконной продаже земли

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Коррупция» УК КР, выявлена коррупционная схема с участием бывшего главы Кок-Жарского айыльного аймака (в настоящее время — акима Ноокатского района Ошской области) Ч.Э., а также владельцев крупных земельных долей О.С. и Ж.Т. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, следствием установлено, что Ч.Э., вступив в предварительный сговор с вышеуказанными лицами, незаконно организовал раздел крупных земельных участков на мелкие и их последующую продажу под видом предоставления земли для индивидуального жилищного строительства. Впоследствии участки продали гражданам под строительство жилых домов.

ГУВД
Фото ГУВД

В результате на землях Кок-Жарского айыльного аймака, в частности на контуре № 172, массово велось незаконное жилищное строительство. Из-за незаконных действий пострадал плодородный слой сельскохозяйственных земель, а причиненный государству ущерб превысил 2 миллиарда сомов.

По факту Следственная служба ГУВД Бишкека задержала 43-летнего Ч.Э.. Он водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время продолжается расследование, в ходе которого устанавливается причастность Ч.Э. к аналогичным фактам.

Всего по делу к уголовной ответственности привлечены 12 человек, которые по решению суда заключены под стражу. Следственные действия продолжаются.
