В Государственной ипотечной компании назначен новый председатель правления

Совет директоров ОАО «Государственная ипотечная компания» назначил Таланта Жекшенова председателем правления компании.

Талант Жекшенов, 1982 года рождения, имеет два высших образования: Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына по направлению «юриспруденция» и Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова по направлению «горное дело». Также является выпускником специализированной школы олимпийского резерва имени Шералы Сыдыкова.

В разные годы Талант Жекшенов занимал ключевые руководящие должности в государственных организациях, включая директора государственного предприятия «Спорттук комплекс» при Управлении делами президента, директора государственного природного парка «Ала-Арча» при Управлении делами президента, а также заместителя директора госпредприятия «Кыргызкомур». Имеет значительный управленческий опыт и зарекомендовал себя как ответственный и эффективный руководитель.

Назначение Таланта Жекшенова направлено на усиление управленческой команды и повышение эффективности деятельности ОАО «ГИК».

Прежний председатель правления в рамках плановой ротации и в соответствии с решением коллегии Управления делами президента переходит на другую должность, в связи с чем освобождает занимаемую позицию.

Фото ГИК. Председатель правления

Также в ГИК сменился первый заместитель председателя правления. На должность первого заместителя председателя правления ОАО «Государственная ипотечная компания» назначен Нургазы Атканов.

Нургазы Атканов, 1983 года рождения, имеет два высших образования: Таласский государственный университет по направлению «экология» и Кыргызскую государственную юридическую академию по направлению «юриспруденция». Обладает классным чином советника государственной службы I класса, а также специальным званием полковника внутренней службы.

Профессиональную карьеру начал в системе Министерства юстиции и Государственной службы исполнения наказаний, где прошел путь от инструктора и инспектора до заместителя начальника управления. С 2017 по 2022 годы работал в аппарате президента КР в должностях эксперта, инспектора и заместителя заведующего отделом. С 2022 года занимал должность заведующего отделом в Управлении делами президента.