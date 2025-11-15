11:09
Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 10-14 ноября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Эрмек Казаков стал заместителем главы Социального фонда Кыргызстана.

С ноября 2021 года эту должность занимал Улан Жума уулу.

Эрмек Казаков начинал карьеру в системе Социального фонда сразу после окончания вуза и за годы работы прошел путь от ведущего специалиста до руководителя управления.

Сменились послы Кыргызстана в Иране и Казахстане.

Акылбек Кылычев назначен Послом Кыргызской Республики в Исламской Республике Иран. Он также стал Постоянным представителем КР в Организации экономического сотрудничества в Тегеране. 

С 2021 года послом в Иране был Турдакун Сыдыков.

Конкурс на 191 вакансию директоров школ объявили в Кыргызстане

В системе МИД Акылбек Кылычев работает с марта 1996 года. В 1998 году учился в Дипломатической академии МИД Египта. Занимал должности первого секретаря, советника и и.о. посла в диппредставительстве Кыргызстана в Иране. В 2023 году стал ректором Дипломатической академии имени Кази Дикамбаева при Министерстве иностранных дел.  

Послом в Казахстане стал Кудайберген Базарбаев. Ранее он был директором Госагентства по делам госслужбы и местного самоуправления. 

Дастан Дюшекеев освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Казахстане в связи с завершением срока его дипломатической службы.

Мэром города Гульчо стал Нурсултан Тажибаев.

Ранее он занимал пост главы айыл окмоту Алайского района Ошской области. 

Напомним, населенному пункту Гульчо Алайского района Ошской области недавно присвоили статус города.

В мэрии города Ош кадровые назначения.

Главой отдела градостроительства и муниципальной собственности назначен Курсант Ашим уулу. Ранее он занимал должность ведущего специалиста муниципального отдела экономики и финансов. 

Ханбийке Асанова стала руководителем муниципального отдела соцразвития. Ее назначили из кадрового резерва мэрии. 

О кадровых перестановках с 3 по 7 ноября читайте здесь.
