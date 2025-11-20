Адылбек Касымалиев обсудил с главой АБР экономику и зеленую энергетику

Адылбек Касымалиев встретился с президентом Азиатского банка развития Масато Кандой. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
По ее данным, обсуждены вопросы сотрудничества, текущая экономическая ситуация в стране, Национальная программа развития до 2030 года и направления, связанные с климатической повесткой и энергетикой.
По итогам встречи Кыргызстан и АБР подписали ряд соглашений, в том числе:
- программу зеленой трансформации общественных зданий;
- о расширении доступа к энергоэффективному жилью;
- о повышении устойчивости водных ресурсов к изменению климата и стихийным бедствиям.