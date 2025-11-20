Адылбек Касымалиев обсудил с главой АБР экономику и зеленую энергетику

Адылбек Касымалиев встретился с президентом Азиатского банка развития Масато Кандой. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, обсуждены вопросы сотрудничества, текущая экономическая ситуация в стране, Национальная программа развития до 2030 года и направления, связанные с климатической повесткой и энергетикой.

По итогам встречи Кыргызстан и АБР подписали ряд соглашений, в том числе: