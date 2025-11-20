16:39
Власть

Адылбек Касымалиев обсудил с главой АБР экономику и зеленую энергетику

Фото пресс-службы кабмина

Адылбек Касымалиев встретился с президентом Азиатского банка развития Масато Кандой. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, обсуждены вопросы сотрудничества, текущая экономическая ситуация в стране, Национальная программа развития до 2030 года и направления, связанные с климатической повесткой и энергетикой.

По итогам встречи Кыргызстан и АБР подписали ряд соглашений, в том числе:

  • программу зеленой трансформации общественных зданий;
  • о расширении доступа к энергоэффективному жилью;
  • о повышении устойчивости водных ресурсов к изменению климата и стихийным бедствиям.
