Для реализации проектов зеленой энергетики на торги выставили 21 участок

Фонд зеленой энергетики при кабинете министров Кыргызстана объявил о повторном конкурсе на передачу земельных участков под строительство объектов возобновляемой энергетики (ВИЭ).

На торги выставлен 21 лот.

Предлагаемые участки предназначены для реализации различных проектов в сфере ВИЭ, включая малые гидроэлектростанции, солнечные и ветряные электростанции. Общая мощность объектов варьируется от 0,32 до 30 мегаватт.

Больше всего лотов предназначено для малых гидроэлектростанций — 16 проектов. Участки расположены в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Чуйской и Иссык-Кульской областях.

Конкурс назначен на 12 марта 2025 года. Заявки на участие принимаются до 7 марта.

Лоты: