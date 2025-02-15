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Общество

Для реализации проектов зеленой энергетики на торги выставили 21 участок

Фонд зеленой энергетики при кабинете министров Кыргызстана объявил о повторном конкурсе на передачу земельных участков под строительство объектов возобновляемой энергетики (ВИЭ).

На торги выставлен 21 лот.

Предлагаемые участки предназначены для реализации различных проектов в сфере ВИЭ, включая малые гидроэлектростанции, солнечные и ветряные электростанции. Общая мощность объектов варьируется от 0,32 до 30 мегаватт.

Больше всего лотов предназначено для малых гидроэлектростанций — 16 проектов. Участки расположены в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Чуйской и Иссык-Кульской областях.

Конкурс назначен на 12 марта 2025 года. Заявки на участие принимаются до 7 марта.

Лоты:

  • лот № 1 — малая ГЭС (4,4 мегаватта), 8 гектаров, село Куршаб Алайского района Ошской области;
  • лот № 2 — малая ГЭС (1,6 мегаватта), 1,11 гектара, Майлуу-Суу Джалал-Абадской области;
  • лот № 3 — солнечная электростанция, 200 гектаров, село Сары-Таш Араванского района Ошской области;
  • лот № 4 — ветряная электростанция, 407,2 гектара, участок Үкөк Кочкорского района Нарынской области;
  • лот № 5 — малая ГЭС (0,8 мегаватта), 2 гектара, село Алтын-Бешик Баткенского района Баткенской области;
  • лот № 6 — малая ГЭС (3,2 мегаватта), 7,092 гектара, село Ничке-Сай Токтогульского района Джалал-Абадской области;
  • лот № 7 — малая ГЭС (5,9 мегаватта), 3,62 гектара, участок Кайынды Токтогульского района Джалал-Абадской области;
  • лот № 8 — каскад малых ГЭС, 13,9 гектара, участок Сары-Күңгөй поселка Ак-Туз Кеминского района Чуйской области;
  • лот № 9 — малая ГЭС (6 мегаватт), 30,55 гектара, село Ой-Тал Кара-Кульджинского района Ошской области;
  • лот № 10 — малая ГЭС (1,3 мегаватта), 0,32 гектара, Майлуу-Суу Ноокенского района Джалал-Абадской области;
  • лот № 11 — малая ГЭС (8,9 мегаватта), 6,42 гектара, село Кичи-Ак-Суу Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области;
  • лот № 12 — малая ГЭС, 0,54 гектара, село Ала-Арча Аламединского района Чуйской области;
  • лот № 13 — ветряная электростанция, 200 гектаров, участок Сай-Короо Балыкчи, Иссык-Кульской области;
  • лот № 14 — малая ГЭС (7,5 мегаватта), 6,28 гектара, Каракольское лесничество села Жыргалан Иссык-Кульской области;
  • лот № 15 — малая ГЭС, 3,93 гектара, участок Капчыгай села Тилектеш Алайского района Ошской области;
  • лот № 16 — солнечная электростанция, 7,9 гектара, село Кетмен-Төбө Токтогульского района Джалал-Абадской области;
  • лот № 17 — малая ГЭС (7,6 мегаватта), 6,32 гектара, участок Кегети Чуйского района Чуйской области;
  • лот № 18 — малая ГЭС (4,7 мегаватта), 5,27 гектара, село Кара-Камыш Аксыйского района Джалал-Абадской области;
  • лот № 19 — малая ГЭС (5 мегаватт), 3,87 гектара, село Барскоон Джети-Огузского района Иссык-Кульской области;
  • лот № 20 — малая ГЭС (30 мегаватт), 25,6 гектара, село Кызыл-Туу Чаткальского района Джалал-Абадской области;
  • лот № 21 — малая ГЭС, 3,58 гектара, участок Көк-Алма Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320040/
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