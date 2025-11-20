10:29
Главы МИД КР и КНР подчеркнули активизацию сотрудничества между двумя странами

В период с 19 по 20 ноября 2025 года по приглашению министра иностранных дел КР Жээнбека Кулубаева в Кыргызстане проходит официальный визит члена политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, министра иностранных дел КНР Вана И.
 
В рамках визита министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев и министр иностранных дел Китая Ван И провели первое заседание Стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран.
 
В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр актуальных вопросов кыргызско-китайского сотрудничества, подчеркнув заметную активизацию сотрудничества между двумя странами за последние годы, а также определили новые задачи и долгосрочные планы. Отмечено, что в текущем году лидеры двух государств провели три двусторонние встречи.
 
На переговорах особое внимание было уделено торгово-экономическому сотрудничеству и реализации совместных проектов в сельскохозяйственной сфере, энергетике, перерабатывающей промышленности, транспорта, а также оптимизации работы контрольно-пропускных пунктов. Главы внешнеполитических ведомств двух стран также обозначили важность дальнейшего продвижения строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.
 
Стороны также обменялись мнениями по развитию и сотрудничеству в рамках ООН, инициативы «Один пояс – один путь» и формата «Центральная Азия – Китай». Министры иностранных дел Кыргызстана и Китая выразили готовность к активному взаимодействию в период председательства Кыргызской Республики в ШОСв 2025-2026 годах.
 
По итогам переговоров подписано совместное заявление по итогам первого заседания Стратегического диалога министров иностранных дел Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики и Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики на 2026-2027 годы.

 
