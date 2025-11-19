22:08
Влияние Сергея Кириенко в Кремле заметно ослабло — российские СМИ

Фото из интернета. Сергея Кириенко

Влияние первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко снижается: он не может предотвратить аресты региональных назначенцев, не влияет на формирование реестра «иноагентов» и сталкивается с сопротивлением ФСБ при обсуждении преемника Рамзана Кадырова. Об этом пишет издание «Важные истории» со ссылкой на свои источники в Кремле и силовых структурах.

По данным расследователей, в 2025 году были задержаны 155 чиновников, включая мэров и вице-губернаторов. Среди них есть участники проектов «Лидеры России» и других программ кадровой подготовки, которые курирует Кириенко. Источники утверждают, что о ряде арестов заместителя главы АП не предупреждают заранее.

Отмечается, что Кириенко также не контролирует включение и исключение из списка «иностранных агентов». В реестр, по данным журналистов, уже попадали и провластные комментаторы, в том числе военкор Роман Алехин.

Кроме того, собеседники издания утверждают, что у Кириенко недостаточно полномочий, чтобы продвигать своего кандидата на случай возможной смены главы Чечни.

Администрация президента, по их словам, рассматривает кандидатуру командира спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинова, тогда как ФСБ поддерживает Адама Делимханова — ближайшего соратника Рамзана Кадырова.

Политолог Михаил Комин считает, что глава Чечни занимает «особое место в российской политической системе», поэтому влияние внутреннеполитического блока Кремля в этом вопросе ограничено.
Ссылка: https://24.kg/vlast/351560/
