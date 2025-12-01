Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки

В Кыргызстане завершились досрочные парламентские выборы. Они признаны состоявшимися. Теперь центр внимания переключился на главную интригу большой политики страны — кто возглавит законодательную ветвь власти.

В шорт-листе пять персон, каждая из которых со своими амбициями.

1 Нурланбек Тургунбек уулу Нурланбек Тургунбек уулу

На прошедших выборах набрал на своей малой родине в Аксы почти 15 тысяч голосов, что обеспечило ему лидерство среди конкурентов. Если в парламенте есть человек, который знает все кнопки и розетки, повороты в длинных мраморных коридорах и какой из кондиционеров в зале дует сильнее всего, то это он. Экс-торага парламента — человек с большим опытом и армией сторонников на юге.

Нурланбек Тургунбек уулу

Южный фактор остается в стране весьма влиятельным. А самому политику удавалось и не раз из забвения вновь возвращаться на вершину олимпа.

Вполне вероятно, что он сможет вновь занять кресло спикера ЖК. А может и не занять.

2 Марлен Маматалиев Марлен Маматалиев

Лидер партии «Ынтымак», которая единственной участвовала в прошедших выборах. По предварительным данным, набрал в Первомайском районе Бишкека 6,9 тысяч голосов и занял второе место.

У него нет весомого регионального «чемодана», зато создал себе образ уравновешенного политика. Иногда парламенту нужен именно такой, чтобы уметь «гасить» конфликты и пресекать чрезмерные эмоции отдельных эпатажных фигур. Марлен Маматалиев — депутат нескольких созывов. В седьмом стал рекордсменом по количеству принятых законопроектов.

Весьма удобный кандидат для власти, с которым не будет проблем.

Марлен Маматалиев

3 Бакыт Сыдыков Бакыт Сыдыков

Опыт большой, амбиций хватает, а значит, и шансы попробовать себя в новом амплуа тоже высокие.

Одержал уверенную победу в Базар-Коргонском районе. Этот округ изначально называли одним из самых сложных из-за участия в нем сразу нескольких тяжеловесов. Но Бакыт Сыдыков смог одержать уверенную победу, набрав более 17 тысяч голосов.

Бакыт Сыдыков

Он в первую очередь известен как представитель одной из самых влиятельных в регионе семей. Его отец Усен Сыдыков в свое время считался заметным игроком эпохи Акаева — человеком с серьезным административным ресурсом и устойчивыми связями, которые в те годы определяли правила игры на юге республики.

Отцовский багаж позволил Бакыту Сыдыкову сформировать свою политическую «стартовую площадку»: он не просто депутат, а наследник регионального политического авторитета с доступом к тем сетям и финансовым возможностям, которые формировались десятилетиями.

В политических кругах давно обсуждают его желание побороться за спикерство. Шанс будет зависеть от взаимоотношения с людьми, принимающими решения, и как сможет мобилизовать вокруг себя новых депутатов внутри самого парламента. Здесь, по оценкам его коллег, шансов будет мало.

4 Курманкул Зулушев Курманкул Зулушев

Курманкул Зулушев

Экс-генеральный прокурор, человек, который давно привык работать в «режиме доказательств». Для парламента такая фигура словно суровый учитель в классе беспокойных восьмиклассников. Несмотря на внешнюю мягкость, может быть суровым и жестким. Депутаты с ним вряд ли расслабятся.

Во время выборов набрал почти 13 тысяч голосов на финише. Один из тех, кто входит в близкое окружение президента. Поэтому списывать его со счетов рано.

5 Нурланбек Азыгалиев Нурланбек Азыгалиев

Менее публичный, чем другие претенденты. Но в кыргызской политике тишина иногда значит больше, чем пиар-кампании. Нурланбек Азыгалиев из тех, кто может оказаться компромиссным, если депутатское лобби из разных групп не договорится между собой. В последнем созыве занимал пост вице-спикера и особо ничем не запомнился. Но это не помешало ему получить в своем округе, на западе Чуйской области, почти 12 тысяч голосов.

Нурланбек Азыгалиев

Наблюдаем и ждем

Как показывает практика, решающим фактором часто оказываются вовсе не количество набранных голосов, не опыт или региональный вес, а настроение узкого круга людей, которые могут за чашкой чая решить судьбу и законов, и должностей, и персон, на них претендующих.

Поэтому главный вопрос не в том, кто самый опытный или влиятельный, а в том, на кого поставит «Ынтымак Ордо».

Политическая погода, как известно, в Кыргызстане меняется быстрее, чем состав любой фракции.