16:09
USD 87.45
EUR 94.54
RUB 0.98
Власть

Кремль: Запасов оружия на Украине хватит даже при остановке поставок

На Украину уже завезли столько оружия, что его хватит на многие месяцы после остановки поставок, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщают РИА Новости.

«Вооружения завезено столько, что даже после остановки поставок украинцам будет многие-многие месяцы чем и на что воевать, если не разворуют», — сказал он, выступая на конференции в Высшей школе экономики.

Песков также полагает, что в случае отключения американским предпринимателем Илоном Маском своей связи для ВСУ боевики Киева сразу получат альтернативу.

На прошлой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной развединформацией, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал возможность делиться данными разведки с Киевом и для своих союзников.

Кроме того, Штаты приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 4 марта. Его действие продлится до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не решит, что киевский режим демонстрирует приверженность мирным переговорам, утверждает Fox News.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322396/
просмотров: 1052
Версия для печати
Материалы по теме
Владимир Зеленский заявил о готовности работать с Трампом для прочного мира
Московский суд арестовал имущество Ильи Варламова
Дональд Трамп провел первое заседание кабмина США: решения и заявления
«Азаттык» установил гибель как минимум 70 уроженцев КР на войне в Украине
США могут пообещать Украине членство в НАТО, если РФ нарушит мирное соглашение
Переговоры России и США в Эр-Рияде: как отреагировал Трамп на эту встречу
Переговоры США и России в Саудовской Аравии: Украина их не признает
Вашингтон о переговорах по Украине: без Европы, но с учетом ее интересов
Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина: версия Кремля
Встреча Трампа и Путина пройдет в Саудовской Аравии. Другие заявления главы США
Популярные новости
Депутаты ЖК&nbsp;против выделения ГИК $200&nbsp;миллионов, предоставляемых Кореей Депутаты ЖК против выделения ГИК $200 миллионов, предоставляемых Кореей
Президент наложил дисциплинарные взыскания на&nbsp;руководителей Таможенной службы Президент наложил дисциплинарные взыскания на руководителей Таможенной службы
Легализацию авто с&nbsp;иностранными номерами предлагают начать с&nbsp;15&nbsp;марта Легализацию авто с иностранными номерами предлагают начать с 15 марта
Садыр Жапаров провел ооз ачар в&nbsp;центральной мечети столицы Садыр Жапаров провел ооз ачар в центральной мечети столицы
Бизнес
MegaPay продлевает акцию: NFC-стикеры бесплатно! MegaPay продлевает акцию: NFC-стикеры бесплатно!
Оформите ОСАГО в&nbsp;MBANK и&nbsp;получите 15&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО в MBANK и получите 15 процентов кешбэка
Агрокредиты от&nbsp;14&nbsp;процентов от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Агрокредиты от 14 процентов от «Элдик Банка»
Один тариф на&nbsp;всех: MEGA делает связь удобнее и&nbsp;дешевле! Один тариф на всех: MEGA делает связь удобнее и дешевле!
11 марта, вторник
16:07
Сокращение бакалавриата. Количество кредит-часов уменьшать не будут Сокращение бакалавриата. Количество кредит-часов уменьш...
16:05
MegaPay продлевает акцию: NFC-стикеры бесплатно!
16:03
Предложение об отмене электронных накладных внесли в администрацию президента
15:56
Данные департамента драгметаллов об импорте разнятся — Сеид Атамбаев
15:47
ГКНБ вернул в госсобственность ряд социальных объектов в Ак-Суйском районе