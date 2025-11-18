Новый формат С5 + Азербайджан. Зачем Баку нужна Центральная Азия

В Ташкенте прошла ставшая традиционной Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

Седьмой по счету саммит президентов стран региона назвали историческим. Полноправным членом неформального объединения стал Азербайджан.

Сотрудник научного берлинского центра «Карнеги» Темур Умаров в своем Telegram-канале охарактеризовал это присоединение предсказуемым и логичным.

Баку очень органично вписывается в центральноазиатскую реальность по многим параметрам — одна языковая группа, одна религия, схожие политические режимы, приоритетная роль семьи в структуре власти. Темур Умаров

Присоединение Азербайджана свидетельствует и о том, что Центральная Азия форматирует новое понимание региональности, ведь на политической карте мира происходят активные процессы.

Без обмана и пустых надежд

Накануне встречи с коллегами президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев озвучил пять аспектов, закладывающих фундамент устойчивости региона:

усиление взаимодействия между странами;

рост внутрирегиональной торговли;

экологические стандарты;

гуманитарная близость;

координация внешней политики.

Участники встречи С5 + Азербайджан поддержали этот тезис. Принято решение увеличить взаимную торговлю до $20 миллиардов. Стороны также договорились создать единый региональный бренд Made in Central Asia. Параллельно Казахстан предложил перейти от простой торговли к модели «инвестируй — производи — продавай».

Включение Азербайджана в свой состав политические элиты региона назвали необходимостью, отметив приоритетность развития транспортных коммуникаций с последующем превращением Центральной Азии в крупный хаб.

Параллельно с укреплением региональных институтов решено развивать двусторонние и многосторонние проекты. Эксперты называют такой подход «проектной интеграцией». Он нужен для выхода на мировые рынки, переориентации экономик и для роста проектного сотрудничества.

Последний подразумевает, что регион будет все больше опираться на нишевые форматы, такие как «зеленые коридоры» в энергетике между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном или планы по водно-энергетической интеграции между Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном.

Читайте по теме Центральная Азия и Азербайджан: новый этап духовного наследия и просвещения

Секретариат при Консультативном совете призван обеспечить общие стратегические рамки, гармонизировать стандарты и привлекать крупномасштабные инвестиции. А в рамках проектной интеграции конкретные задачи решаются и сотрудничество выстраивается в тех секторах и с участниками, наиболее готовыми к этому.

Как отмечают аналитики, такой формат не только позволяет государствам объединить усилия там, где их интересы совпадают, но и одновременно привлекать внешних акторов. Одно из государств Южного Кавказа уже в игре. За ним, не исключено, подтянутся и соседи.

Почему бы не дружить домами?

Директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Маммадов, отвечая на вопросы 24.kg рассказал, в чем заключается стратегия кавказского партнера в регионе.

«Прежде всего в большей интеграции со странами Центральной Азии. Решения VII Консультативной встречи в Ташкенте имеют для Азербайджана очень важное значение. Что касается перспектив, то они позитивные. Плюс нынешняя конъектура, что формируется вокруг региона, имеет определенный среднесрочный тренд и в ее рамках высвечивается позиция внешних государств по отношению к Центральной Азии», — сказал Фархад Маммадов.

Сам же регион через такие консультативные встречи обеспечивает суверенность и элементы безопасности. Это очень важно для создания конструктивной атмосферы. По этой причине Азербайджан и решил войти в состав Консультативного совета стран Центральной Азии. Фархад Маммадов

Аналитик добавил, что ошибочно путать Организацию тюркских государств с центральноазиатским форматом. Тем более считать, что это якобы Турция через присоединение к региональной пятерке Азербайджана пытается укрепить свое влияние в Центральной Азии, потеснив Китай и Россию.

Читайте по теме Бишкекский саммит ОТГ: решения, перспективы и сомнения экспертов

В состав ОТГ, напомним, входят и Казахстан, и Узбекистан, и Кыргызстан, и Туркменистан. Но для Центральной Азии приоритетным является региональный формат. В Баку это понимают и принимают, поэтому предпочли действовать самостоятельно, без привязки к Анкаре.

«Да, у нас есть ОТГ, вместе с Турцией и четырьмя странами Центральной Азии. Этот формат успешно развивается. Но в Баку прекрасно понимают специфику ЦА, идентичности регионального контекста, поэтому Азербайджан будет действовать самостоятельно», — подчеркнул эксперт, добавив, что ныне Центральная Азия сама выбирает формат взаимодействия с внешними акторами.

«Страны региона в рамках этих консультативных встреч вырабатывают внутренние правила игры и их партнерам приходится встраивать свои проекции в этот внутри региональный контур», — заключил Фархад Маммадов.

При этом полноценная интеграция состоится только в том случае, если переживет своих инициаторов. То есть процесс должен быть связан не с лидерами, а с государствами. Тогда регион заговорит унисон на международной арене, что крайне важно.