В Чуйской области подрались водители. Возбуждено уголовное дело

Вблизи села Константиновка Аламединского района произошла драка, сотрудники ГУВД и УГКНБ Чуйской области установили всех участников. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.
По ее данным, 15 ноября 2025 года в дежурную часть поступило сообщение о драке. Факт зарегистрирован и началась проверка. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа ГУВД Чуйской области.
В ходе проведения первоначальных мероприятий установлено, что между водителями компаний «Чайна-Роуд» и «Чжунзцы», осуществляющими перевозку песчано-гравийной смеси с карьера на окраине села Константиновка, произошел конфликт из-за разъезда на дороге. Между ними завязалась потасовка.
Один из водителей — гражданин К.А., 2005 года рождения, житель Бишкека, — обратился в Чуйскую областную больницу.
По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 280 («Хулиганство») УК КР.
Главное управление внутренних дел Чуйской области обращает внимание граждан на необходимость распространения только проверенной информации. Распространение непроверенных или заведомо ложных сведений вводит общественность в заблуждение и может препятствовать работе правоохранительных органов. За умышленное распространение недостоверной информации законодательством КР предусмотрена ответственность, напомнили в милиции.