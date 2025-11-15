19:01
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.08
Происшествия

В Чуйской области подрались водители. Возбуждено уголовное дело

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

Вблизи села Константиновка Аламединского района произошла драка, сотрудники ГУВД и УГКНБ Чуйской области установили всех участников. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 15 ноября 2025 года в дежурную часть поступило сообщение о драке. Факт зарегистрирован и началась проверка. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа ГУВД Чуйской области.

В ходе проведения первоначальных мероприятий установлено, что между водителями компаний «Чайна-Роуд» и «Чжунзцы», осуществляющими перевозку песчано-гравийной смеси с карьера на окраине села Константиновка, произошел конфликт из-за разъезда на дороге. Между ними завязалась потасовка.

Один из водителей — гражданин К.А., 2005 года рождения, житель Бишкека, — обратился в Чуйскую областную больницу.

По предварительным данным, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, подкожная гематома затылочной области и ушиб мягких тканей.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 280 («Хулиганство») УК КР.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий все участники инцидента установлены и доставлены в ГУВД Чуйской области для проведения следственных действий.

Главное управление внутренних дел Чуйской области обращает внимание граждан на необходимость распространения только проверенной информации. Распространение непроверенных или заведомо ложных сведений вводит общественность в заблуждение и может препятствовать работе правоохранительных органов. За умышленное распространение недостоверной информации законодательством КР предусмотрена ответственность, напомнили в милиции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/351071/
просмотров: 720
Версия для печати
Материалы по теме
Факты насилия не зафиксированы. Милиция о ситуации в школе на Иссык-Куле
Бьют и вымогают деньги. Камчыбека Ташиева просят вмешаться в конфликт школьников
Официанту разбили голову в ночном клубе. Задержан 22-летний житель столицы
Для работников проекта ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан отменят ряд платежей
Смертельное падение с балкона. Суд арестовал двух иностранцев
В Бишкеке в ходе рейда выявили 61 автолюбителя без водительского удостоверения
Драка водителей в Бишкеке. Виновных привлекли к ответственности
ГУВД Бишкека проводит проверку по факту драки водителей, попавшей на видео
В Бишкеке водители буса и легковушки устроили драку посреди улицы
Массовая драка подростков в Токмаке. Подробности от милиции
Популярные новости
Дело Ирины Карамушкиной. Муж экс-депутата обратился к&nbsp;властям страны Дело Ирины Карамушкиной. Муж экс-депутата обратился к властям страны
&laquo;Притон&raquo; в&nbsp;Бишкеке: 12&nbsp;женщин аморального поведения задержаны «Притон» в Бишкеке: 12 женщин аморального поведения задержаны
Додика этапировали в&nbsp;Кыргызстан&nbsp;&mdash; ГКНБ в&nbsp;Турции задержал члена ОПГ Додика этапировали в Кыргызстан — ГКНБ в Турции задержал члена ОПГ
Скандальный снос домов в&nbsp;&laquo;Кок-Жаре&raquo;&nbsp;&mdash; государству вернули землю Скандальный снос домов в «Кок-Жаре» — государству вернули землю
Бизнес
Инновации в&nbsp;строительстве&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;новым стандартам качества Инновации в строительстве — путь к новым стандартам качества
Валентина Шевченко снова в&nbsp;деле! Главный бой сезона в&nbsp;прямом эфире O!TV Валентина Шевченко снова в деле! Главный бой сезона в прямом эфире O!TV
Amway Central Asia открывает новый этап в&nbsp;Кыргызстане: курс на&nbsp;здоровье региона Amway Central Asia открывает новый этап в Кыргызстане: курс на здоровье региона
&laquo;BAKAI Страхование&raquo; возвращает кешбэк! 30&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;ОСАГО «BAKAI Страхование» возвращает кешбэк! 30 процентов реальными деньгами за ОСАГО
15 ноября, суббота
18:41
Факты насилия не зафиксированы. Милиция о ситуации в школе на Иссык-Куле Факты насилия не зафиксированы. Милиция о ситуации в шк...
18:27
Врачи из Кыргызстана прошли обучение в Петербурге по абдоминальной хирургии
18:05
НБ КР сообщает: мошенники используют фальшивые удостоверения сотрудников банка
17:58
До $5 миллиардов планирует отсудить у «Би-би-си» Дональд Трамп
17:55
В Чуйской области подрались водители. Возбуждено уголовное дело