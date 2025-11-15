В Чуйской области подрались водители. Возбуждено уголовное дело

Вблизи села Константиновка Аламединского района произошла драка, сотрудники ГУВД и УГКНБ Чуйской области установили всех участников. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 15 ноября 2025 года в дежурную часть поступило сообщение о драке. Факт зарегистрирован и началась проверка. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа ГУВД Чуйской области.

В ходе проведения первоначальных мероприятий установлено, что между водителями компаний «Чайна-Роуд» и «Чжунзцы», осуществляющими перевозку песчано-гравийной смеси с карьера на окраине села Константиновка, произошел конфликт из-за разъезда на дороге. Между ними завязалась потасовка.

Один из водителей — гражданин К.А., 2005 года рождения, житель Бишкека, — обратился в Чуйскую областную больницу.

По предварительным данным, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, подкожная гематома затылочной области и ушиб мягких тканей.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 280 («Хулиганство») УК КР.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий все участники инцидента установлены и доставлены в ГУВД Чуйской области для проведения следственных действий.

Главное управление внутренних дел Чуйской области обращает внимание граждан на необходимость распространения только проверенной информации. Распространение непроверенных или заведомо ложных сведений вводит общественность в заблуждение и может препятствовать работе правоохранительных органов. За умышленное распространение недостоверной информации законодательством КР предусмотрена ответственность, напомнили в милиции.