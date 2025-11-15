В Ташкенте пройдет VII Консультативная встреча глав государств ЦА

В Ташкенте (Узбекистан) 16 ноября пройдет седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

Повестка мероприятия включает укрепление регионального сотрудничества в Центральной Азии и реализацию совместных проектов и инициатив по приоритетным направлениям. Участники также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.

По итогам консультативной встречи ожидается принятие значительного пакета многосторонних документов.

Инициатива проведения регулярных консультаций лидеров государств Центральной Азии была предложена президентом Узбекистана на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года. За время председательства Узбекистана в этом формате проведено более 20 крупных мероприятий, охватывающих различные сферы сотрудничества.