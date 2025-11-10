16:34
Общество

Гулчо стал городом, и там назначили мэра

В населенном пункте Гулчо Алайского района Ошской области, которому недавно присвоили статус города, назначили мэра. Об этом сообщили в областной администрации.

По информации полпредства области, мэром Гулчо стал Нурсултан Тажибаев. Распоряжение о назначении подписал аким Алайского района Чынгыз Бапаев.

Ранее Нурсултан Тажибаев занимал пост главы айыл окмоту Алайского района Ошской области.

Напомним, ранее президент Садыр Жапаров подписал Закон «О переводе административной территории села Гулчо Алайского района Ошской области в категорию города районного значения». После этого Гулчо официально получил статус города.
