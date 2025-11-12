Ректор Дипломатической академии Акылбек Кылычев стал послом Кыргызстана в Иране

Акылбека Кылычева назначили Послом Кыргызской Республики в Исламской Республике Иран и Постоянным представителем КР в Организации экономического сотрудничества в городе Тегеран. Об этом сообщила пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства подписал соответствующий указ.

Акылбек Кылычев родился в 1966 году в городе Нарын.

В 1995 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «История Тенгри-Тоо и прилегающих территорий в XIV–XV веках (по некоторым персидским источникам)».

В 1998 году учился в Дипломатической академии Министерства иностранных дел Арабской Республики Египет (Каир).

С 1998 по 2014 год и с 2021 по 2023 год занимал должности первого секретаря, советника и исполняющего обязанности посла в посольстве Кыргызстана в Иране.

В 2023 году стал ректором Дипломатической академии имени Кази Дикамбаева при Министерстве иностранных дел (МИД).