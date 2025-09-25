Гульча теперь город. На перерегистрацию госорганов требуется 3 миллиона сомов

Депутаты Жогорку Кенеша на заседании одобрили проект закона «Об отнесении айыльного аймака Гульча Алайского района Ошской области к категории города районного значения».

Как отметил директор Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления Кудайберген Базарбаев, в случае принятия закона для перерегистрации госорганов потребуется порядка 3 миллионов сомов.

Ранее сообщалось, что село является административным центром Алайского района и все учреждения и организации расположены в этом населенном пункте. Оно расположено на расстоянии 80 километров от Оша. Численность населения составляет 22 тысячи 566 человек.

Депутаты без обсуждения одобрили законопроект сразу в трех чтениях.

12 сентября президента Садыр Жапаров на мероприятии в честь 225-летия Алымбека датки в Ошской области поручил придать статус города селу Гульча и выделить 500 миллионов сомов на развитие инфраструктуры. 16 сентября соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша.