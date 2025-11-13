Киев остановил переговоры с Москвой, заявил чиновник, но его не так поняли

Мирные переговоры между Россией и Украиной прекращены как минимум до конца года из-за отсутствия результатов, заявил первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица в комментарии газете The Times.

По его словам, российская сторона «неоднократно игнорировала все попытки поговорить по существу». Вместо этого она предлагала создать группы в WhatsApp, рабочие группы и другие механизмы, которые можно было использовать, чтобы убедить США в том, что переговоры идут успешно, и те не предпринимали карательных мер, отмечается в материале.

Российская сторона надеется, что Дональд Трамп все еще готов оказать содействие в урегулировании украинского конфликта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков телеканалу CNN.

Он также, отвечая на вопросы прессы, отмечал, что Россия сохраняет готовность к продолжению переговорного процесса по Украине.

Позже Сергей Кислица опроверг написанное в The Times. Он заявил, что это не его слова, а «мысли журналистов».

В опубликованных фрагментах интервью первого заместителя министра иностранных дел Украины говорится, что переговоры Украины с Россией в 2025 году не привели к значительному прогрессу и «теперь прекращены».

Украинский чиновник заявил, комментируя эту публикацию, что журналистам «следует отличать авторские мнения и предположения журналистов и корреспондентов от прямых цитирований».