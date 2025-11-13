09:52
USD 87.45
EUR 101.24
RUB 1.08
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Киев остановил переговоры с Москвой, заявил чиновник, но его не так поняли

Мирные переговоры между Россией и Украиной прекращены как минимум до конца года из-за отсутствия результатов, заявил первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица в комментарии газете The Times.

По его словам, российская сторона «неоднократно игнорировала все попытки поговорить по существу». Вместо этого она предлагала создать группы в WhatsApp, рабочие группы и другие механизмы, которые можно было использовать, чтобы убедить США в том, что переговоры идут успешно, и те не предпринимали карательных мер, отмечается в материале.

Российская сторона надеется, что Дональд Трамп все еще готов оказать содействие в урегулировании украинского конфликта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков телеканалу CNN.

Он также, отвечая на вопросы прессы, отмечал, что Россия сохраняет готовность к продолжению переговорного процесса по Украине.

Позже Сергей Кислица опроверг написанное в The Times. Он заявил, что это не его слова, а «мысли журналистов».

В опубликованных фрагментах интервью первого заместителя министра иностранных дел Украины говорится, что переговоры Украины с Россией в 2025 году не привели к значительному прогрессу и «теперь прекращены».

Украинский чиновник заявил, комментируя эту публикацию, что журналистам «следует отличать авторские мнения и предположения журналистов и корреспондентов от прямых цитирований».
Ссылка: https://24.kg/vlast/350706/
просмотров: 421
Версия для печати
Материалы по теме
Украинский вопрос. Трамп объяснил, почему отменил встречу с Путиным в Будапеште
Трамп заявил, что не рассматривает возможность поставок Украине Tomahawk
Трамп не планирует встречаться с Путиным, пока не будет сделки по Украине
Приближается окончательное разрешение украинского конфликта — Кирилл Дмитриев
Дональд Трамп надеется на помощь Китая для завершения войны в Украине
Отмена встречи лидеров США и РФ последовала после беседы Лаврова и Рубио
США объявили о санкциях против компаний «Роснефть» и «Лукойл»
Дональд Трамп отменил запланированную ранее встречу с президентом России
Киев согласен на снятие санкций с России ради мира: вариант мирного плана
Встреча в Венгрии. Глава МИД России поговорил по телефону с госсекретарем США
Популярные новости
Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны&nbsp;&mdash; народ сделал свой выбор Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны — народ сделал свой выбор
Президент объяснил причины дефицита электроэнергии и&nbsp;ужесточения выдачи прав Президент объяснил причины дефицита электроэнергии и ужесточения выдачи прав
Визит Токаева в&nbsp;Москву: борт президента Казахстана сопровождают истребители Визит Токаева в Москву: борт президента Казахстана сопровождают истребители
До&nbsp;19&nbsp;ноября гражданам Кыргызстана нужно проверить себя в&nbsp;списках избирателей До 19 ноября гражданам Кыргызстана нужно проверить себя в списках избирателей
Бизнес
Нацпрограмма от&nbsp;Минобразования и&nbsp;Central Asia Capital начнется в&nbsp;2026 году Нацпрограмма от Минобразования и Central Asia Capital начнется в 2026 году
iPhone 17&nbsp;уже в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; есть рассрочка с&nbsp;бесплатной доставкой iPhone 17 уже в O!Store — есть рассрочка с бесплатной доставкой
Акция: тур в&nbsp;Фукуок или iPhone 17&nbsp;Air за&nbsp;международные переводы Visa через BakAi Акция: тур в Фукуок или iPhone 17 Air за международные переводы Visa через BakAi
Royal Central Park Sales Academy&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;формированию команды профессионалов Royal Central Park Sales Academy — путь к формированию команды профессионалов
13 ноября, четверг
09:46
Санкции. В мировом океане на танкерах скопился один миллиард баррелей нефти Санкции. В мировом океане на танкерах скопился один мил...
09:40
Врачей в России обяжут сообщать в МВД о нелегальных мигрантах
09:37
Канада ввела санкции против одного из кыргызстанских банков
09:25
ЦИК аккредитовала 170 международных наблюдателей на выборы депутатов парламента
09:21
Сом вновь подешевел ко всем основным валютам. Курс на 13 ноября