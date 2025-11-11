Кабмин создал штаб для подготовки осеннего сева зерновых под урожай-2026

Кабмин поручил начать подготовку к посеву озимых зерновых культур под урожай 2026 года и последующим осенне-весенним полевым работам. Постановлением создается постоянно действующий республиканский штаб, который будет оперативно решать вопросы организации сева, подготовки земель, обеспечения семенами, техникой, водой и горюче-смазочными материалами.

Главам областей, районов и местным органам самоуправления предписано определить площади под озимые культуры согласно утвержденному плану, разработать организационно-технические мероприятия и ежемесячно проводить мониторинг хода подготовительных работ. На местах должны быть также созданы областные и районные штабы.

Региональные власти обязаны обеспечить использование качественных семян отечественной и зарубежной селекции, соблюдение агротехнологических норм и проведение разъяснительной кампании среди сельхозпроизводителей. Отдельно указано подготовить графики сева, привлечь необходимую сельхозтехнику, восстановить и подготовить внутренние оросительные каналы, а также расширить площади, где применяются системы капельного и дождевального орошения.

Министерству водных ресурсов поручено подготовить ирригационные системы к вегетации и обеспечить накопление воды в водохранилищах.

Министерство энергетики должно гарантировать бесперебойную подачу электроэнергии для работы насосных станций, ремонтных баз и сушильных хозяйств. Министерству внутренних дел поручено помогать на местах предотвращать порчу посевов и обеспечивать беспрепятственное перемещение сельхозтехники между районами.

Также предусмотрено формирование запасов дизельного топлива для фермеров по минимально возможным ценам и контроль стоимости горюче-смазочных материалов со стороны антимонопольного органа и ассоциации нефтетрейдеров.

Ответственность за выполнение поручений возложена на руководителей министерств, региональные администрации и мэров городов. Контроль над исполнением решения обеспечит администрация президента. Постановление вступит в силу через десять дней.