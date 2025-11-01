17:43
Сюжет: Выборы-2025

Член ЦИК намерен участвовать в выборах. Его освободили от обязанностей

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР освободила Мейкинбека Абдалиева от обязанностей члена ЦИК.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 30 октября Мейкинбек Абдалиев подал заявление об участии в досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша КР в качестве самовыдвиженца по многомандатному избирательному округу № 13.

из интернета
Фото из интернета. Мейкинбек Абдалиев (архивное фото)

 

Отмечается, что с момента выдвижения кандидат должен приостановить исполнение своих должностных или служебных полномочий, на основании чего ЦИК КР освободила Мейкинбека Абдалиева от обязанностей.

Мейкинбек Абдалиев был депутатом VI созыва Жогорку Кенеша от партии «Онугуу-Прогресс», а в VII созыве — от партии «Ата-Журт Кыргызстан». В августе 2024 года он подал заявление в ЦИК о досрочном прекращении своих полномочий. В сентябре того же года Мейкинбек Абдалиев стал членом Центризбиркома.
