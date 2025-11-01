Президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ посетили обновленное здание ГУВД Бишкека

Президент Садыр Жапаров ознакомился с обновленным зданием Главного управления внутренних дел Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что здание, где ранее располагался Государственный комитет национальной безопасности, полностью реконструировано и оснащено по современным стандартам. В нем созданы комфортные условия для работы оперативных подразделений, следственных служб, дежурной части и участковых инспекторов.

Особое внимание уделено развитию цифровых технологий. Здесь открыт современный ситуационный центр, интегрированный с проектом «Безопасный город». Центр оборудован передовыми системами видеомониторинга и аналитическими инструментами, что позволит в режиме реального времени отслеживать обстановку на улицах столицы и оперативно реагировать на происшествия.

Также в здании предусмотрены современные кабинеты, конференц-залы и помещения для приема граждан, что повысит открытость и доступность органов внутренних дел для населения.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что укрепление материально-технической базы милиции остается одним из приоритетов государственной политики.

В завершение визита глава государства вместе с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым и министром внутренних дел Уланом Ниязбековым принял участие в символической посадке деревьев на территории управления — как знаке обновления и дальнейшего развития системы внутренних дел Кыргызстана.