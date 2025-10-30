20:04
USD 87.45
EUR 101.59
RUB 1.09
Власть

За пять лет долг энергосектора Кыргызстана снизился в пять раз — Садыр Жапаров

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что энергетическая ситуация в стране за последние пять лет значительно улучшилась. Об этом он рассказал в интервью информационному агентству «Кабар».
По словам главы государства, в 2020 году, еще до его прихода к власти, он обещал жителям Нарынской области снять ограничения на потребление электроэнергии, действовавшие по всей стране. Весной 2021 года это обещание было выполнено.

«Для 190 тысяч абонентов, живущих в тяжелых горных условиях, был введен тариф 1 сом за киловатт-час без ограничений. Сейчас он составляет 1 сом 37 тыйынов. Для нуждающихся граждан, получающих социальную помощь, действует льготный тариф «Семейная поддержка» — 50 тыйынов за киловатт-час при потреблении до 700 киловатт-часов», — отметил президент.

Президент подчеркнул, что за пять лет долг энергосектора удалось сократить в пять раз — со 137 до 25 миллиардов сомов.

«Благодаря проведенным реформам, борьбе с коррупцией и хищениями, мы смогли значительно снизить задолженность. Планируем полностью погасить долг до конца следующего года и выйти на прибыль», — сказал он.

Глава государства также сообщил, что через два с половиной года Кыргызстан полностью обеспечит себя электроэнергией и перестанет зависеть от импорта.

«Мы перестанем закупать электроэнергию из других стран и будем покрывать свои потребности собственными ресурсами. Думаем, что зимой отключений больше не будет», — подчеркнул Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/349164/
просмотров: 206
Версия для печати
Материалы по теме
Финансовый рекорд: Нацбанк накопил $7,5 миллиарда резервов
«Потерпите еще 2,5 года»: министр объяснил, когда в КР не будут отключать свет
Садыр Жапаров пообещал полную энергетическую независимость КР через 2,5 года
Садыр Жапаров примет участие в саммите «C5+1» в Вашингтоне по приглашению Трампа
В резиденции состоялась свадьба Данадила Жапарова — племянника президента
В Нацбанке смена кадров: Улан Жамалидинов освобожден, Санжар Абдыгазиев назначен
В Кыргызстане обновили закон о наградном оружии: вручать смогут больше ведомств
В Кыргызстане введут электронные браслеты для агрессоров в семье
Количество камер наблюдения в Кыргызстане планируют довести до 20 тысяч
Кабмин временно сможет управлять бюджетными расходами самостоятельно
Популярные новости
Садыр Жапаров принял участие в&nbsp;церемонии открытия &laquo;Асман Резиденс-4&raquo; Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия «Асман Резиденс-4»
В&nbsp;резиденции состоялась свадьба Данадила Жапарова&nbsp;&mdash; племянника президента В резиденции состоялась свадьба Данадила Жапарова — племянника президента
В&nbsp;Бишкеке открыли новое здание Нацбанка: теперь золото будут хранить в&nbsp;стране В Бишкеке открыли новое здание Нацбанка: теперь золото будут хранить в стране
Садыр Жапаров примет участие в&nbsp;саммите &laquo;C5+1&raquo; в&nbsp;Вашингтоне по&nbsp;приглашению Трампа Садыр Жапаров примет участие в саммите «C5+1» в Вашингтоне по приглашению Трампа
Бизнес
Прогноз стабильный. S&amp;P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B
Как выбрать будущую профессию, подскажет &laquo;Профориентация&raquo; Как выбрать будущую профессию, подскажет «Профориентация»
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил сервис оплаты таможенных платежей по&nbsp;QR-коду «Элдик Банк» запустил сервис оплаты таможенных платежей по QR-коду
KICB и&nbsp;ЕБРР подписали договор о&nbsp;финансировании микро-, малого и&nbsp;среднего бизнеса KICB и ЕБРР подписали договор о финансировании микро-, малого и среднего бизнеса
30 октября, четверг
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат...
19:40
За пять лет долг энергосектора Кыргызстана снизился в пять раз — Садыр Жапаров
19:40
В Азербайджане объявили незаконной работу журналистов местной службы ВВС
19:25
Жители Бишкека жалуются на опасный люк и некачественный ремонт дороги
19:02
В Бишкеке женщины мыли окна купола нового здания Нацбанка без страховки