Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что энергетическая ситуация в стране за последние пять лет значительно улучшилась. Об этом он рассказал в интервью информационному агентству «Кабар».

По словам главы государства, в 2020 году, еще до его прихода к власти, он обещал жителям Нарынской области снять ограничения на потребление электроэнергии, действовавшие по всей стране. Весной 2021 года это обещание было выполнено.

«Для 190 тысяч абонентов, живущих в тяжелых горных условиях, был введен тариф 1 сом за киловатт-час без ограничений. Сейчас он составляет 1 сом 37 тыйынов. Для нуждающихся граждан, получающих социальную помощь, действует льготный тариф «Семейная поддержка» — 50 тыйынов за киловатт-час при потреблении до 700 киловатт-часов», — отметил президент.

Президент подчеркнул, что за пять лет долг энергосектора удалось сократить в пять раз — со 137 до 25 миллиардов сомов.

«Благодаря проведенным реформам, борьбе с коррупцией и хищениями, мы смогли значительно снизить задолженность. Планируем полностью погасить долг до конца следующего года и выйти на прибыль», — сказал он.

Глава государства также сообщил, что через два с половиной года Кыргызстан полностью обеспечит себя электроэнергией и перестанет зависеть от импорта.

«Мы перестанем закупать электроэнергию из других стран и будем покрывать свои потребности собственными ресурсами. Думаем, что зимой отключений больше не будет», — подчеркнул Садыр Жапаров.