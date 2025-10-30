16:37
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.10
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Садыр Жапаров протестировал новую систему дистанционного голосования

Президент Садыр Жапаров ознакомился с ходом подготовки к досрочным выборам депутатов Жогорку Кенеша и принял участие в тестовом дистанционном голосовании, проводимом Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов.

Как сообщили в пресс-службе президента, в одном из торговых центров Бишкека, где был организован избирательный участок, глава государства прошел онлайн-идентификацию с помощью паспорта. Система автоматически определила его участок и выдала электронный бюллетень. Садыр Жапаров сделал отметку напротив условного кандидата и опустил бюллетень в урну.

Председатель ЦИК Тынчтык Шайназаров продемонстрировал президенту работу избирательного оборудования и объяснил механизм предотвращения повторного голосования. При попытке пройти идентификацию повторно система выдала уведомление, что избиратель уже проголосовал.

Садыр Жапаров подчеркнул важность прозрачности и технической готовности избирательного процесса, поручив ЦИК и госорганам обеспечить бесперебойную работу всех участков, включая те, где можно проголосовать дистанционно, а также провести широкую информационную кампанию.

ЦИК проводит тестовое голосование на всех участках Кыргызстана и в ряде городов России. Ранее аналогичные проверки состоялись 10 и 20 октября. Их цель — дать гражданам возможность ознакомиться с новой системой и убедиться в ее надежности.

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша состоятся 30 ноября. Они пройдут по мажоритарной системе: в 30 многомандатных округах выберут 90 нардепов, по три от каждого. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/349124/
просмотров: 261
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ провел совещание по обеспечению стабильности перед выборами
Выборы в Жогорку Кенеш. За рубежом откроют 100 участков для голосования
Дебаты в Бишкеке о возврате смертной казни: защита общества или нарушение прав?
В канун выборов в Оше началась профилактическая операция «Экстремист»
Дайырбек Орунбеков призвал не верить кандидатам, крадущим заслуги государства
Протоколы и постановления по делам о правонарушениях будут направлять онлайн
ЦИК аккредитовала международных наблюдателей на досрочные парламентские выборы
Самый старый в мире президент Камеруна переизбрался на новый срок
Выборы в ЖК. ЦИК Кыргызстана аккредитовала 29 международных наблюдателей
Президент разрешил кабмину реструктурировать кредиты без одобрения парламента
Популярные новости
Садыр Жапаров принял участие в&nbsp;церемонии открытия &laquo;Асман Резиденс-4&raquo; Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия «Асман Резиденс-4»
В&nbsp;резиденции состоялась свадьба Данадила Жапарова&nbsp;&mdash; племянника президента В резиденции состоялась свадьба Данадила Жапарова — племянника президента
В&nbsp;Бишкеке открыли новое здание Нацбанка: теперь золото будут хранить в&nbsp;стране В Бишкеке открыли новое здание Нацбанка: теперь золото будут хранить в стране
Садыр Жапаров примет участие в&nbsp;саммите &laquo;C5+1&raquo; в&nbsp;Вашингтоне по&nbsp;приглашению Трампа Садыр Жапаров примет участие в саммите «C5+1» в Вашингтоне по приглашению Трампа
Бизнес
Прогноз стабильный. S&amp;P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B
Как выбрать будущую профессию, подскажет &laquo;Профориентация&raquo; Как выбрать будущую профессию, подскажет «Профориентация»
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил сервис оплаты таможенных платежей по&nbsp;QR-коду «Элдик Банк» запустил сервис оплаты таможенных платежей по QR-коду
KICB и&nbsp;ЕБРР подписали договор о&nbsp;финансировании микро-, малого и&nbsp;среднего бизнеса KICB и ЕБРР подписали договор о финансировании микро-, малого и среднего бизнеса
30 октября, четверг
16:34
В Бишкеке определят места для выгула собак В Бишкеке определят места для выгула собак
16:21
Численность трудовых мигрантов в странах ЕАЭС составила 1,1 миллиона человек
16:15
Глава ГКНБ принял участие в открытии центра детского творчества в Манасе
16:14
Плюшкины содержат в бишкекских квартирах по 50-60 животных — вице-мэр
16:09
Садыр Жапаров протестировал новую систему дистанционного голосования