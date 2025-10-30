Садыр Жапаров протестировал новую систему дистанционного голосования

Президент Садыр Жапаров ознакомился с ходом подготовки к досрочным выборам депутатов Жогорку Кенеша и принял участие в тестовом дистанционном голосовании, проводимом Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов.

Как сообщили в пресс-службе президента, в одном из торговых центров Бишкека, где был организован избирательный участок, глава государства прошел онлайн-идентификацию с помощью паспорта. Система автоматически определила его участок и выдала электронный бюллетень. Садыр Жапаров сделал отметку напротив условного кандидата и опустил бюллетень в урну.

Председатель ЦИК Тынчтык Шайназаров продемонстрировал президенту работу избирательного оборудования и объяснил механизм предотвращения повторного голосования. При попытке пройти идентификацию повторно система выдала уведомление, что избиратель уже проголосовал.

Садыр Жапаров подчеркнул важность прозрачности и технической готовности избирательного процесса, поручив ЦИК и госорганам обеспечить бесперебойную работу всех участков, включая те, где можно проголосовать дистанционно, а также провести широкую информационную кампанию.

ЦИК проводит тестовое голосование на всех участках Кыргызстана и в ряде городов России. Ранее аналогичные проверки состоялись 10 и 20 октября. Их цель — дать гражданам возможность ознакомиться с новой системой и убедиться в ее надежности.

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша состоятся 30 ноября. Они пройдут по мажоритарной системе: в 30 многомандатных округах выберут 90 нардепов, по три от каждого.