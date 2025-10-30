В Кыргызстане разрабатывается парк электронной коммерции

Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в работе международного форума по электронной коммерции E-commerce EXPO Central Asia 2025. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Адылбек Касымалиев отметил важность электронной коммерции, которая дает импульс экономическому развитию, в том числе инвестиционной деятельности, и является причиной серьезных структурных изменений в экономике.
По словам главы кабмина, объем внутреннего рынка электронной коммерции в этом году оценочно достиг $525 миллионов, рост составил около 15 процентов по сравнению с 2024-м. А за полугодие 2025-го онлайн-покупки совершались в количестве около 1 миллиона транзакций на сумму порядка 1,7 миллиарда сомов. Рост по объему составил почти 56 процентов, в отличие от аналогичного периода прошлого года.
Адылбек Касымалиев добавил, что разрабатывается парк электронной коммерции — площадки для поддержки e-commerce-предпринимателей, создания цифровой инфраструктуры и логистики. Введена льготная налоговая и правовая база: например, специальный налоговый режим с 2 процентами от оборота, освобождение от НДС, налога с доходов и налога с продаж для участников e-commerce.
Особое внимание уделяется развитию трансграничной торговли.