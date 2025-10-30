12:07
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.10
Власть

В Кыргызстане разрабатывается парк электронной коммерции

Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в работе международного форума по электронной коммерции E-commerce EXPO Central Asia 2025. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Адылбек Касымалиев отметил важность электронной коммерции, которая дает импульс экономическому развитию, в том числе инвестиционной деятельности, и является причиной серьезных структурных изменений в экономике.

«Для Кыргызской Республики электронная торговля стала не просто новым сектором, а мощным инструментом экономического роста и интеграции в региональные и глобальные цепочки поставок. За последние годы мы наблюдаем стремительный рост онлайн-продаж, цифровых платежей, а также развитие логистической и финансовой инфраструктуры, которая делает участие в электронной экономике доступным для малого и среднего бизнеса», — сказал он.

По словам главы кабмина, объем внутреннего рынка электронной коммерции в этом году оценочно достиг $525 миллионов, рост составил около 15 процентов по сравнению с 2024-м. А за полугодие 2025-го онлайн-покупки совершались в количестве около 1 миллиона транзакций на сумму порядка 1,7 миллиарда сомов. Рост по объему составил почти 56 процентов, в отличие от аналогичного периода прошлого года.

Адылбек Касымалиев добавил, что разрабатывается парк электронной коммерции — площадки для поддержки e-commerce-предпринимателей, создания цифровой инфраструктуры и логистики. Введена льготная налоговая и правовая база: например, специальный налоговый режим с 2 процентами от оборота, освобождение от НДС, налога с доходов и налога с продаж для участников e-commerce.
Особое внимание уделяется развитию трансграничной торговли.
Ссылка: https://24.kg/vlast/349079/
просмотров: 147
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы в Жогорку Кенеш. За рубежом откроют 100 участков для голосования
В Кара-Суйском районе заложили капсулу на ирригационном объекте
Кабмин обязал директоров детских центров пройти конкурсный отбор
В Кыргызстане предлагают ввести туристский сбор
Кабмин освободил от НДС ввоз спецтехники, катеров, яхт и мопедов
Кабмин определил ведомства, которые будут регулировать цифровую сферу в КР
В Бишкеке открылись новые образовательные центры в сфере зеленой энергетики
Барса утвердили как символ Кыргызстана и ввели правила применения
Кабмин предлагает ввести мораторий на выдачу лицензий для медицинских программ
Портфель ГЧП-проектов в Кыргызстане превысил 434 миллиарда сомов
Популярные новости
Садыр Жапаров принял участие в&nbsp;церемонии открытия &laquo;Асман Резиденс-4&raquo; Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия «Асман Резиденс-4»
В&nbsp;резиденции состоялась свадьба Данадила Жапарова&nbsp;&mdash; племянника президента В резиденции состоялась свадьба Данадила Жапарова — племянника президента
В&nbsp;Бишкеке открыли новое здание Нацбанка: теперь золото будут хранить в&nbsp;стране В Бишкеке открыли новое здание Нацбанка: теперь золото будут хранить в стране
Садыр Жапаров примет участие в&nbsp;саммите &laquo;C5+1&raquo; в&nbsp;Вашингтоне по&nbsp;приглашению Трампа Садыр Жапаров примет участие в саммите «C5+1» в Вашингтоне по приглашению Трампа
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил сервис оплаты таможенных платежей по&nbsp;QR-коду «Элдик Банк» запустил сервис оплаты таможенных платежей по QR-коду
KICB и&nbsp;ЕБРР подписали договор о&nbsp;финансировании микро-, малого и&nbsp;среднего бизнеса KICB и ЕБРР подписали договор о финансировании микро-, малого и среднего бизнеса
&laquo;BAKAI Страхование&raquo;&nbsp;&mdash; партнер выставки Kyrgyz Trans Logistic 2025 «BAKAI Страхование» — партнер выставки Kyrgyz Trans Logistic 2025
Получайте бонусы за&nbsp;повседневную оплату в&nbsp;MegaPay Получайте бонусы за повседневную оплату в MegaPay
30 октября, четверг
12:05
Омбудсмен Кыргызстана высказалась против возвращения смертной казни Омбудсмен Кыргызстана высказалась против возвращения см...
12:01
Экспорт замороженных фруктов из Кыргызстана вырос в четыре раза
11:59
Британский туроператор включил Кыргызстан в список перспективных направлений
11:56
В Кара-Суйском районе незаконно раздали участки под строительство 589 гражданам
11:53
Глава ГКНБ рассказал о министре, которому угрожал Камчи Кольбаев