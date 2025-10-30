В Кыргызстане разрабатывается парк электронной коммерции

Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в работе международного форума по электронной коммерции E-commerce EXPO Central Asia 2025. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Адылбек Касымалиев отметил важность электронной коммерции, которая дает импульс экономическому развитию, в том числе инвестиционной деятельности, и является причиной серьезных структурных изменений в экономике.

«Для Кыргызской Республики электронная торговля стала не просто новым сектором, а мощным инструментом экономического роста и интеграции в региональные и глобальные цепочки поставок. За последние годы мы наблюдаем стремительный рост онлайн-продаж, цифровых платежей, а также развитие логистической и финансовой инфраструктуры, которая делает участие в электронной экономике доступным для малого и среднего бизнеса», — сказал он.

По словам главы кабмина, объем внутреннего рынка электронной коммерции в этом году оценочно достиг $525 миллионов, рост составил около 15 процентов по сравнению с 2024-м. А за полугодие 2025-го онлайн-покупки совершались в количестве около 1 миллиона транзакций на сумму порядка 1,7 миллиарда сомов. Рост по объему составил почти 56 процентов, в отличие от аналогичного периода прошлого года.

Адылбек Касымалиев добавил, что разрабатывается парк электронной коммерции — площадки для поддержки e-commerce-предпринимателей, создания цифровой инфраструктуры и логистики. Введена льготная налоговая и правовая база: например, специальный налоговый режим с 2 процентами от оборота, освобождение от НДС, налога с доходов и налога с продаж для участников e-commerce.

Особое внимание уделяется развитию трансграничной торговли.