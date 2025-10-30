12:07
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.10
Власть

В РФ предложили освободить некоторых детей мигрантов от теста по русскому языку

Депутаты Государственной думы Сергей Обухов, Михаил Матвеев и Олег Михайлов внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, которым предлагается освободить от прохождения тестирования на знание русского языка при поступлении в школу некоторых детей мигрантов. Проект размещен в электронной базе Госдумы.

Депутаты инициируют изменения в законодательство, чтобы освободить некоторых детей мигрантов от обязательного тестирования по русскому языку. Исключение хотят сделать для детей иностранцев, для которых русский язык является родным. Порядок освобождения от теста будет определять Министерство просвещения.

Напомним, лидер России Владимир Путин утвердил Концепцию государственной миграционной политики на 2026-2030 годы.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев рассказал, что сотни тысяч несовершеннолетних иностранцев, проживающих в России, не учатся в школах. Он назвал ситуацию недопустимой.

20 августа председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявлял, что после принятия закона о необходимости знания русского языка для детей иностранных граждан в школах их число в начальных и средних классах сократилось.

По данным Рособрнадзора, только 13 процентов детей мигрантов получили возможность поступить в российские учебные заведения с апреля по август после подачи документов и тестирования. Лишь в 8 тысячах 223 из 23 тысяч 616 случаев подачи документов за этот период бумаги собраны успешно. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/349049/
просмотров: 150
Версия для печати
Материалы по теме
В России детям мигрантов разрешат пересдавать экзамены по русскому языку
МВД России будет получать сведения о детях мигрантов, которые не ходят в школу
Детям мигрантов нельзя отказывать в учебе в России при знании языка — Гуров
Кыргызстан сохранит русский язык в качестве официального — Эдиль Байсалов
Почему студенты выбирают русский, рассказал глава Нацкомиссии по госязыку
Казахстанцам не нужно сдавать тест на русский язык — Владимир Путин обновил указ
Только половина детей мигрантов сдала тест по русскому языку — Рособрнадзор
В Екатеринбурге выросла доля успешно сдавших русский язык детей мигрантов
В Татарстане назвали глупостью запрет на прием детей мигрантов в школы
В школах России отмечено значительное сокращение детей трудовых мигрантов
Популярные новости
Садыр Жапаров принял участие в&nbsp;церемонии открытия &laquo;Асман Резиденс-4&raquo; Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия «Асман Резиденс-4»
В&nbsp;резиденции состоялась свадьба Данадила Жапарова&nbsp;&mdash; племянника президента В резиденции состоялась свадьба Данадила Жапарова — племянника президента
В&nbsp;Бишкеке открыли новое здание Нацбанка: теперь золото будут хранить в&nbsp;стране В Бишкеке открыли новое здание Нацбанка: теперь золото будут хранить в стране
Садыр Жапаров примет участие в&nbsp;саммите &laquo;C5+1&raquo; в&nbsp;Вашингтоне по&nbsp;приглашению Трампа Садыр Жапаров примет участие в саммите «C5+1» в Вашингтоне по приглашению Трампа
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил сервис оплаты таможенных платежей по&nbsp;QR-коду «Элдик Банк» запустил сервис оплаты таможенных платежей по QR-коду
KICB и&nbsp;ЕБРР подписали договор о&nbsp;финансировании микро-, малого и&nbsp;среднего бизнеса KICB и ЕБРР подписали договор о финансировании микро-, малого и среднего бизнеса
&laquo;BAKAI Страхование&raquo;&nbsp;&mdash; партнер выставки Kyrgyz Trans Logistic 2025 «BAKAI Страхование» — партнер выставки Kyrgyz Trans Logistic 2025
Получайте бонусы за&nbsp;повседневную оплату в&nbsp;MegaPay Получайте бонусы за повседневную оплату в MegaPay
30 октября, четверг
12:05
Омбудсмен Кыргызстана высказалась против возвращения смертной казни Омбудсмен Кыргызстана высказалась против возвращения см...
12:01
Экспорт замороженных фруктов из Кыргызстана вырос в четыре раза
11:59
Британский туроператор включил Кыргызстан в список перспективных направлений
11:56
В Кара-Суйском районе незаконно раздали участки под строительство 589 гражданам
11:53
Глава ГКНБ рассказал о министре, которому угрожал Камчи Кольбаев