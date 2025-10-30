В РФ предложили освободить некоторых детей мигрантов от теста по русскому языку

Депутаты Государственной думы Сергей Обухов, Михаил Матвеев и Олег Михайлов внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, которым предлагается освободить от прохождения тестирования на знание русского языка при поступлении в школу некоторых детей мигрантов. Проект размещен в электронной базе Госдумы.

Депутаты инициируют изменения в законодательство, чтобы освободить некоторых детей мигрантов от обязательного тестирования по русскому языку. Исключение хотят сделать для детей иностранцев, для которых русский язык является родным. Порядок освобождения от теста будет определять Министерство просвещения.

Напомним, лидер России Владимир Путин утвердил Концепцию государственной миграционной политики на 2026-2030 годы.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев рассказал, что сотни тысяч несовершеннолетних иностранцев, проживающих в России, не учатся в школах. Он назвал ситуацию недопустимой.

20 августа председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявлял, что после принятия закона о необходимости знания русского языка для детей иностранных граждан в школах их число в начальных и средних классах сократилось.

По данным Рособрнадзора, только 13 процентов детей мигрантов получили возможность поступить в российские учебные заведения с апреля по август после подачи документов и тестирования. Лишь в 8 тысячах 223 из 23 тысяч 616 случаев подачи документов за этот период бумаги собраны успешно.