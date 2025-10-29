Хранить золото кыргызстанцев предложил Садыр Жапаров Национальному банку

Хранить золото кыргызстанцев и коммерческих банков предложил Садыр Жапаров Национальному банку. Напомним, накануне президент принял участие в церемонии открытия нового здания НБ КР.

Садыр Жапаров предложил руководству регулятора предоставлять платные услуги по хранению золота граждан.

«У вас же теперь есть собственное хранилище. Если к вам обратятся с предложением держать золото — хоть 10, хоть 1 грамм, вы можете запустить такую услугу. Это же тоже деньги», — сказал президент.

Ранее во время самой торжественной церемонии он напомнил, что создание собственной денежно-кредитной системы стало одним из первых шагов независимого Кыргызстана.

«Теперь у нас есть хранилище, способное вместить до 1 тысячи тонн золота. Мы больше не будем держать золото в иностранных банках — наоборот, сможем предлагать такие услуги другим государствам», — заявил он.

Председатель НБ КР Мелис Тургунбаев на вопрос президента о том, что если какой-то банк придет с просьбой хранить тонну золота сроком на 10 лет, ответил согласием.