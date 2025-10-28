Дайырбек Орунбеков призвал не верить кандидатам, крадущим заслуги государства

Глава службы информационной политики администрации президента КР Дайырбек Орунбеков заявил, что, несмотря на то что предвыборная кампания по выборам депутатов Жогорку Кенеша еще официально не началась, некоторые кандидаты уже начали старые уловки — давать пустые обещания и присваивать себе заслуги государства.

По его словам, через мессенджеры, в частности в группах WhatsApp, распространяются сообщения, где отдельные кандидаты утверждают, что школы, дороги, детские сады и другие социальные объекты, построенные за счет бюджета, были возведены по их инициативе.

«Президент Садыр Жапаров не раз говорил: депутат не строит школы, дороги или больницы — это делает государство. Если кто-то дает такие обещания, не верьте им», — напомнил Дайырбек Орунбеков.

Он отметил, что некоторые люди, ранее не работавшие на госслужбе, а лишь известные как блогеры, теперь, став кандидатами, распространяют ложную информацию и пытаются ввести избирателей в заблуждение.

«Не доверяйте обманщикам, которые присваивают себе результаты работы кабмина. Если кандидат врет еще до начала кампании, можно представить, что он будет делать, став депутатом», — подчеркнул глава службы информационной политики.

Дайырбек Орунбеков также предупредил, что к тем, кто будет распространять слухи о «поддержке сверху», будут применены строгие меры.

«Призываю граждан внимательно относиться к каждому кандидату, анализировать его обещания, уровень знаний, образование и моральные качества. Тот, кто приписывает себе работу правительства, не достоин доверия народа», — заявил он.