16:49
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.09
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Дайырбек Орунбеков призвал не верить кандидатам, крадущим заслуги государства

Глава службы информационной политики администрации президента КР Дайырбек Орунбеков заявил, что, несмотря на то что предвыборная кампания по выборам депутатов Жогорку Кенеша еще официально не началась, некоторые кандидаты уже начали старые уловки — давать пустые обещания и присваивать себе заслуги государства.

По его словам, через мессенджеры, в частности в группах WhatsApp, распространяются сообщения, где отдельные кандидаты утверждают, что школы, дороги, детские сады и другие социальные объекты, построенные за счет бюджета, были возведены по их инициативе.

«Президент Садыр Жапаров не раз говорил: депутат не строит школы, дороги или больницы — это делает государство. Если кто-то дает такие обещания, не верьте им», — напомнил Дайырбек Орунбеков.

Он отметил, что некоторые люди, ранее не работавшие на госслужбе, а лишь известные как блогеры, теперь, став кандидатами, распространяют ложную информацию и пытаются ввести избирателей в заблуждение.

«Не доверяйте обманщикам, которые присваивают себе результаты работы кабмина. Если кандидат врет еще до начала кампании, можно представить, что он будет делать, став депутатом», — подчеркнул глава службы информационной политики.

Дайырбек Орунбеков также предупредил, что к тем, кто будет распространять слухи о «поддержке сверху», будут применены строгие меры.

«Призываю граждан внимательно относиться к каждому кандидату, анализировать его обещания, уровень знаний, образование и моральные качества. Тот, кто приписывает себе работу правительства, не достоин доверия народа», — заявил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/348850/
просмотров: 324
Версия для печати
Материалы по теме
ЦИК аккредитовала международных наблюдателей на досрочные парламентские выборы
Выборы в ЖК. ЦИК Кыргызстана аккредитовала 29 международных наблюдателей
ЦИК отказала двум гражданам в регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша
Группа из посольства США в КР будет мониторить парламентские выборы
Миссия БДИПЧ/ОБСЕ направит 30 долгосрочных наблюдателей на парламентские выборы
Глава кабмина потребовал от чиновников полного нейтралитета на выборах
Председатель кабмина вручил награды за вклад в реформу выборов в Кыргызстане
В Бишкеке обсудили повышение эффективности госкоммуникаций и работы пресс-служб
Президент освободил брата певца Бека Борбиева от должности генконсула в Чикаго
Выборы-2025. К охране порядка привлекут более 10 тысяч сотрудников милиции
Популярные новости
Садыр Жапаров пообещал полную энергетическую независимость&nbsp;КР через 2,5 года Садыр Жапаров пообещал полную энергетическую независимость КР через 2,5 года
В&nbsp;резиденции состоялась свадьба Данадила Жапарова&nbsp;&mdash; племянника президента В резиденции состоялась свадьба Данадила Жапарова — племянника президента
Садыр Жапаров и&nbsp;основатель Binance Чанпэн Чжао побывали в&nbsp;парке &laquo;Ала-Арча&raquo; Садыр Жапаров и основатель Binance Чанпэн Чжао побывали в парке «Ала-Арча»
Президент США не&nbsp;удержался. Он&nbsp;станцевал во&nbsp;время встречи в&nbsp;Малайзии Президент США не удержался. Он станцевал во время встречи в Малайзии
Бизнес
MEGA и&nbsp;Минприроды КР&nbsp;подписали меморандум о&nbsp;цифровом сотрудничестве MEGA и Минприроды КР подписали меморандум о цифровом сотрудничестве
Казахстанский Nazarbayev University приглашает студентов из&nbsp;Кыргызстана Казахстанский Nazarbayev University приглашает студентов из Кыргызстана
Будьте внимательны: участились случаи телефонного мошенничества Будьте внимательны: участились случаи телефонного мошенничества
Почему аисты в&nbsp;Кыргызстане годами выбирают &laquo;квартиры&raquo; на&nbsp;сотовых вышках Почему аисты в Кыргызстане годами выбирают «квартиры» на сотовых вышках
28 октября, вторник
16:48
MEGA и Минприроды КР подписали меморандум о цифровом сотрудничестве MEGA и Минприроды КР подписали меморандум о цифровом со...
16:25
Жители Бишкека жалуются на опасный участок возле нового автовокзала
16:22
Наедине с болью. В Кыргызстане возник дефицит жизненно важного лекарства
16:18
Дайырбек Орунбеков призвал не верить кандидатам, крадущим заслуги государства
16:18
В Бишкеке состоится Форум руководителей школ Кыргызстана