Найди учителей, это твоя работа. Садыр Жапаров отчитал мэра Кара-Куля

В рамках поездки в Джалал-Абадскую область Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия Каракульской ГЭС и пообщался с местными жителями. Видео распространила пресс-служба президента.

Один из учителей рассказал президенту, что лучшей школе города нужен дополнительный корпус.

«В классе учатся по 48 детей. Мы уже третий год просим построить там дополнительный корпус», — сказал мужчина.

Другой, присутствующий на встрече мужчина добавил, что рядом с этой лучшей школой есть еще одна, и она пустует.

На вопрос президента, почему не переведут часть учителей в пустующую школу, мэр города Нуртилек Орозбаев ответил, что педагоги не хотят идти.

«Ты же мэр, это твоя работа, чем ты занимаешься? Перестаньте выпрашивать дополнительные корпуса. Рядом есть школа, зачем тратиться на новую? Найдите учителей. Сейчас зарплата у них хорошая, скоро им и медикам еще поднимем», — добавил глава государства.