Садыр Жапаров пообещал полную энергетическую независимость КР через 2,5 года

Президент Садыр Жапаров на церемонии открытия Каракульской ГЭС в Джалал-Абадской области заявил, что через 2,5 года Кыргызстан полностью обеспечит себя электроэнергией в зимний период. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

По словам Садыра Жапарова, запуск ГЭС — важный шаг в обеспечении энергетической безопасности страны и развитии национальной экономики.

«Мы обеспечим устойчивое энергоснабжение и постепенно ликвидируем зимний дефицит. Через 2,5 года КР перестанет импортировать электроэнергию. Энергия, произведенная у нас, будет полностью покрывать внутренние потребности», — подчеркнул он.

Президент отметил, что строительство ГЭС завершилось на пять месяцев раньше графика. Проект полностью реализован отечественной компанией «Жагалмай» за счет национальных ресурсов.

Садыр Жапаров добавил, что в настоящее время в республике строятся около 40 малых и средних гидроэлектростанций, а также новая ТЭЦ в Кара-Кече. После их ввода в эксплуатацию Кыргызстан сможет не только отказаться от импорта, но и экспортировать электроэнергию.

«Мы стали эффективно использовать наши природные ресурсы. Сегодняшний запуск — это уверенный шаг к энергетической независимости страны», — сказал глава государства.

Каракульская ГЭС построена на реке Кара-Суу и оснащена современным оборудованием. После 15 лет эксплуатации объект будет передан в государственную собственность.