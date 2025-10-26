Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев находится в Соединенных Штатах по приглашению американской стороны. В эфире CNN он заявил, что приближается окончательное разрешение украинского конфликта дипломатическим путем.

Спецпредставитель президента РФ также заявил о стремлении Москвы к скорейшему дипломатическому урегулированию конфликта в Украине. По его словам, стороны находятся близко к достижению соглашения.

«Россия действительно хочет не просто прекращения огня, а окончательного урегулирования конфликта. И президент Трамп писал об этом правдивый пост, потому что прекращение огня всегда можно нарушить, это временное решение. Многие могут использовать его для перевооружения и подготовки к продолжению боев. Считаю, что РФ, США и Украина на самом деле довольно близки к дипломатическому решению», — сказал Кирилл Дмитриев.

Он расценил как «большой шаг» заявление Владимира Зеленского о готовности заморозить конфликт по линии фронта, что, по мнению главы РФПИ, говорит о движении Киева «к более реалистичной позиции».

Кроме того, он высказался о российско-американских отношениях. Кирилл Дмитриев заявил, что поиск компромиссов продолжается, а возможные разногласия с Вашингтоном связаны с недопониманием. И подтвердил, что встреча президентов двух стран состоится после тщательной подготовки, а также допустил возможность нового обмена заключенными.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его личная встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, на которой он рассчитывал добиться от Москвы согласия прекратить огонь, отложена на неопределенное время — предположительно из-за отказа Кремля пойти на такие уступки.