Выборы-2025. В ЦИК продолжается аккредитация международных наблюдателей

ЦИК Кыргызстана аккредитовала 29 международных наблюдателей, которые будут проводить мониторинг выборного процесса на досрочных парламентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, аккредитацию прошли:

от миссии наблюдателей СНГ — 8 человек;

от Межпарламентской ассамблеи СНГ — 17 человек;

от посольства Беларуси в КР — 2 человека;

от посольства России в КР — 2 человека.

Ранее Центризбирком направил приглашения в избирательные комиссии 47 стран, а также в международные организации — ОДКБ, ШОС, СНГ, ОИС, A-WEB и БДИПЧ/ОБСЕ. Приглашения получили представительства международных организаций, работающих в Бишкеке, включая:

ООН в КР, ПРООН, «ООН-Женщины»;

Программный офис ОБСЕ;

агентства JICA и KOICA;

фонды имени Ханса Зайделя, Фридриха Эберта и Конрада Аденауэра.

Жогорку Кенеш направил приглашения в Европарламент, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Межпарламентскую ассамблею СНГ, ТЮРКПА и Парламентскую ассамблею ОДКБ.

Досрочные выборы депутатов ЖК восьмого созыва состоятся 30 ноября.

Предвыборная агитация начнется 10 ноября и завершится за сутки до голосования — 29 ноября в 8.00. Заявления о голосовании избирателей вне помещений будут принимать до 28 ноября.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.