Выборы-2025. ЦИК откроет еще 20 избирательных участков за рубежом

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов приняла решение об открытии еще 20 избирательных участков за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что это сделано для обеспечения избирательных прав граждан Кыргызстана, проживающих за границей.

Где откроют еще 20 участков для голосования:

в России — 14 (Балашиха, Видное, Красногорск, Лобня, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский, Благовещенск, Самара, Тула, Красноярск, Новосибирск, Томск, Мурманск, Набережные Челны);

в Казахстане — 2 (Атырау, Караганда);

в Республике Корея — 1 (Тэджон);

в Италии — 1 (Неаполь);

в Саудовской Аравии — 1 (Медина);

в Египте — 1 (Каир).

Теперь общее количество зарубежных избирательных участков составляет 91.

Ранее ЦИК утвердила 71 избирательный участок для голосования граждан КР, проживающих за границей:

Россия — 22 (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Иркутск, Владивосток, Красноярск, Воронеж, Нижний Новгород, Калуга, Сургут, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Краснодар, Якутск);

Турция — 8 (Анкара, Стамбул, Анталья, Аланья, Измир, Бурса, Кайсери, Эскишехир);

США — 6 (Вашингтон, Нью-Йорк, Филадельфия, Чикаго, Сан-Франциско);

Республика Корея — 3 (Сеул, Инчхон, Сувон);

Казахстан, Италия, Германия, КНР, ОАЭ — по 2 в крупных городах;

по одному также откроют в Саудовской Аравии, Австрии, Чехии, Словакии, Узбекистане, Великобритании, Беларуси, Венгрии, Бельгии, Франции, Кувейте, Японии, Катаре, Азербайджане, Таджикистане, Туркменистане, Швейцарии, Малайзии, Пакистане, Индии, Иране, Монголии.

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша восьмого созыва состоятся 30 ноября.

Предвыборная агитация начнется 10 ноября и завершится за сутки до голосования — 29 ноября в 8.00. Заявления о голосовании избирателей вне помещений будут принимать до 28 ноября.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.