Президент подписал закон о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях.

Документом реализуется Указ главы государства «Об утверждении Концепции цифровой трансформации на 2024-2028 годы», а также осуществляется оптимизация деятельности органов внутренних дел по реализации компонента «Безопасный город» в рамках проекта «Умный город».

Изменения, внесенные в Кодекс о правонарушениях, предусматривают:

вручение документов (определений, протоколов, постановлений, распоряжений) по делам о правонарушениях участникам производства в электронном формате;

дополнительное оповещение лица, в отношении которого ведется производство по делу о правонарушении, направлением документа в электронном формате на адрес электронной почты или посредством SMS-оповещения;

определение порядка доставки электронного документа и его направления (информирования) по иным электронным каналам связи кабинетом министров.

Закон принят Жогорку Кенешем 25 сентября 2025-го.