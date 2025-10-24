Садыр Жапаров и основатель Binance Чанпэн Чжао побывали в парке «Ала-Арча»

Садыр Жапаров и основатель платформы Binance Чанпэн Чжао посетили государственный природный парк «Ала-Арча». Об этом в соцсетях написал пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

По его данным, во время неформального общения затронуты перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сфере цифровых технологий и обмена опытом, включая вопросы внедрения современных блокчейн-решений и расширения присутствия международных инвесторов в Кыргызстане.

Глава государства отметил важность укрепления партнерских отношений и создания благоприятных условий для развития высокотехнологичных проектов, что поспособствует цифровой трансформации экономики страны.