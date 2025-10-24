20:01
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Власть

Садыр Жапаров и основатель Binance Чанпэн Чжао побывали в парке «Ала-Арча»

Садыр Жапаров и основатель платформы Binance Чанпэн Чжао посетили государственный природный парк «Ала-Арча». Об этом в соцсетях написал пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

По его данным, во время неформального общения затронуты перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сфере цифровых технологий и обмена опытом, включая вопросы внедрения современных блокчейн-решений и расширения присутствия международных инвесторов в Кыргызстане.

Глава государства отметил важность укрепления партнерских отношений и создания благоприятных условий для развития высокотехнологичных проектов, что поспособствует цифровой трансформации экономики страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/348478/
просмотров: 262
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров призвал 23 октября уделить 23 минуты в честь снежного барса
Президент КР выразил соболезнования родным погибших в пожаре в Оше и на заводе
Популярные новости
Наконец-то! МВД инициирует ужесточение наказания за&nbsp;сексуальные домогательства Наконец-то! МВД инициирует ужесточение наказания за сексуальные домогательства
Стало известно, за&nbsp;что уволили Болотбека Тиллебаева с&nbsp;должности главы НТРК Стало известно, за что уволили Болотбека Тиллебаева с должности главы НТРК
Встреча в&nbsp;Венгрии. Глава МИД России поговорил по&nbsp;телефону с&nbsp;госсекретарем США Встреча в Венгрии. Глава МИД России поговорил по телефону с госсекретарем США
Садыр Жапаров призвал 23&nbsp;октября уделить 23&nbsp;минуты в&nbsp;честь снежного барса Садыр Жапаров призвал 23 октября уделить 23 минуты в честь снежного барса
Бизнес
О! открывает бесплатный доступ к&nbsp;приложению &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; в&nbsp;роуминге О! открывает бесплатный доступ к приложению «Мой О!» в роуминге
10&nbsp;процентов кешбэка на&nbsp;Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей 10 процентов кешбэка на Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей
Футбол без границ: Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;стадионе и&nbsp;трансляции в&nbsp;MegaTV Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV
Чистое тепло вместо угля: в&nbsp;Бишкеке подписали соглашение по&nbsp;тепловым насосам Чистое тепло вместо угля: в Бишкеке подписали соглашение по тепловым насосам
24 октября, пятница
19:41
Садыр Жапаров и основатель Binance Чанпэн Чжао побывали в парке «Ала-Арча» Садыр Жапаров и основатель Binance Чанпэн Чжао побывали...
19:25
Минстрой КР хочет совмещать проектирование и строительство недвижимости
19:00
Афиша Бишкека на выходные: «Кармен», кинопоказы и цирковое шоу
18:30
25 октября: где в регионах отключат свет
18:16
Источники: ГКНБ задержал правозащитницу Динару Назаркулову