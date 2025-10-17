23:24
Экс-советнику президента США Джону Болтону предъявили обвинения

Согласно 26-страничному обвинительному заключению, Болтону предъявлено восемь обвинений в передаче информации, касающейся национальной обороны, и десять обвинений в незаконном хранении этой информации, пишет ВВС News.

Прокуроры, в частности, обвиняют его в незаконной передаче сверхсекретной информации о национальной обороне с использованием личной электронной почты.

Сам Болтон отвергает обвинения и говорит, что они отражают «интенсивные усилия Трампа по запугиванию своих оппонентов».

«Я с нетерпением жду возможности бороться, чтобы защитить свои законные действия и разоблачить его злоупотребление властью», — заявил он.
